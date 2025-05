Inter, Lautaro piange in diretta tv: si commuove anche Caressa. Inzaghi chiude la porta agli arabi, le parole alla vigilia del PSG

Il capitano dell’Inter non è riuscito a contenere l’emozione quando gli è stato mostrato un video di incoraggiamento in vista della sfida di domani: Inzaghi si concentra solo sulla finale di Champions League Il capitano dell’Inter non è riuscito a contenere l’emozione quando gli è stato mostrato un video di incoraggiamento in vista della sfida di domani: Inzaghi si concentra solo sulla finale di Champions League

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le lacrime di Lautaro Martinez e la determinazione di Simone Inzaghi: le emozioni aumentano di intensità mentre si avvicina la più grande sfida della stagione, la finale di Champions League contro il PSG. Sarà una notte di grandissime emozioni per l’Inter ma anche la vigilia non è stata da meno.

Le lacrime di Lautaro Martinez

Prima del match con il PSG è il momento delle interviste di rito per i giocatori e il tecnico dell’Inter, ma nel corso della chiacchierata con Sky di Lautaro Martinez succede qualcosa di imprevisto. Al giocatore viene infatti mostrato un video con le immagini della moglie Agustina, dei figli Nina e Tomas, del padre, della madre e dei fratelli. Tutta la famiglia pronto a supportarlo in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Ed “Il Toro” non riesce a contenere l’emozione e gli scende qualche lacrimuccia: “In questo momento è difficile parlare perché loro sono quelli che stanno dietro di me, che mi spingono a non mollare mai. Li ringrazio e voglio dedicare a loro questo o sento, questa coppa perché tutto quello che sono io come persone e come calciatore lo devo alla mia famiglia”. E in studio anche Fabio Caressa è visibilmente emozionato.

La convinzione di Inzaghi

Sono stati giorni convulsi quelli di Simone Inzaghi e non solo per preparare la finale di Champions League contro il PSG. Le voci intorno al suo futuro, con la maxiofferta arrivata dall’Arabia Saudita, hanno creato qualche distrazione di troppo ma ora l tecnico nerazzurro non lascia spazio che alla sfida contro i francesi: “Lunedì o martedì ci incontreremo con la società, lo faremo avendo in testa solo il bene dell’Inter come sempre. Io sto bene qui, ho tutto quello voglio per lavorare bene e togliermi soddisfazioni”.

La vigilia del match col PSG

C’è grande convinzione in casa Inter sulle possibilità in vista della gara di domani con lo stesso Simone Inzaghi che non si nasconde: “Rispetto a due anni fa c’è maggiore esperienza da parte nostra. Sappiamo come preparare questa partita, sappiamo quello che abbiamo fatto per arrivare a questo punto, abbiamo curato tutti i dettagli. Ho tutti i giocatori a disposizione, anche Pavard se starà bene giocherà dall’inizio. E quest’anno è accaduto solo in tre partite di avere tutta la rosa a dispsosizione”.