Inter, Cassano continua l’attacco a Simone Inzaghi e non risparmia Lautaro: "Ha sbagliato"

L'ex fantasista spiega perché l'Inter di oggi è in una forte situazione di crisi: i colpevoli secondo Antonio Cassano e il consiglio a Chivu su come ripartire

Continua a definirsi tifoso dell’Inter ma se c’è una squadra che non smette di criticare è quella nerazzurra. Antonio Cassano è fatto così, prendere o lasciare. Fresco di compleanno, il 43enne barese è tornato a “martellare” Inzaghi e la squadra in una nuova puntata di ‘Viva el Futbol’. Nel ciclone, dopo il ko al Mondiale per club e le polemiche che ne sono seguite, anche il capitano Lautaro Martinez per lo scontro con Calhanoglu che ha levato ulteriore serenità all’ambiente. Infine, Cassano ha consigliato al neo tecnico Christian Chivu come stravolgere tutto per tornare a vincere.

Cassano attacca Inzaghi e spiega perché ha distrutto l’Inter

Secondo Cassano l’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha distrutto tutto ed è la causa principale degli insuccessi stagionali dell’Inter: “Quando dicevo lo scorso anno determinate cose su Inzaghi era perché ad oggi infatti vediamo i risultati finali della distruzione dell’Inter. L’ex allenatore ha distrutto tutto, il club ora non fa più nessuna plusvalenza. Aveva già un accordo con gli arabi, prendendo in giro tutti, e ha abbandonato la squadra non raggiungendo alcun risultato. Non ha migliorato nessuno”.

Cassano attacca Lautaro e si schiera con Calhanoglu

L’ex bomber dei nerazzurri si è anche schierato in modo netto nella vicenda Lautaro-Calhanoglu: “Lautaro ha sbagliato, non si può permettere di impedire a Calhanoglu di andar via. Il turco, dopo aver dato il massimo, avrà anche il diritto di dire basta, che si è stancato e che ora voglia tornare a casa. Ora si tendono a scaricare troppo facilmente tutte le colpe sul centrocampista turco che vuole staccare con l’Inter. Avrei preferito che si fossero parlati negli spogliatoi, anche in modo duro, ma non mettere sulla graticola un giocatore dopo anni nel club”.

Il consiglio di Cassano a Chivu: “cambia tutto!”

Per Antonio Cassano l’unica soluzione che resta ora all’Inter è quella di cancellare completamente Inzaghi. L’ex bomber consiglia a Chivu come fare: “L’unica cosa che spero è che l’Inter possa cambiare metodo e impostazione di gioco, basta difendere a cinque. O giochi come Gasperini, uomo su uomo, che comunque copre a tre dietro altrimenti fai fatica ad andare avanti con questi schemi. L’Inter rischia quest’anno, tra le prime quattro dovrebbe anche farcela ma deve cambiare tutto: basta 3-5-2, la solita manfrina. Christian merita di far bene, è un ragazzo educato e secondo me da questa stagione bisogna ripartire come se fosse l’anno zero. ”

