Inter, da Marotta frecciata a Conte e un messaggio sul mercato in attesa della finale di Champions League  

Tra le dichiarazioni del presidente nerazzurro vigilia della finale col Psg alcune frasi che sembrano dirette al tecnico del Napoli e ai tifosi nerazzurri in vista della campagna acquisti

La finale di Champions League col Psg è il presente dell’Inter, ma in un’intervista al prestigioso The Athletic Beppe Marotta si sofferma anche sul recente passato dei nerazzurri, lanciando una frecciata ad Antonio Conte e al suo Napoli, e sul futuro, con un messaggio ai tifosi riguardo il prossimo mercato nerazzurro.

Inter, la frecciata di Marotta a Conte

L’Inter arriva alla finale di Champions League, in programma domani a Monaco di Baviera contro il Psg, senza che Simone Inzaghi abbia chiarito se resterà o meno alla guida dei nerazzurri la prossima stagione. Beppe Marotta spera di sì, lo fa capire anche in un’intervista a The Athletic nella quale però gli elogi a Inzaghi possono essere interpretati anche come una frecciata ad Antonio Conte.

Parlando del suo allenatore, infatti, Marotta sottolinea i tratti che lo distinguono dal tecnico del Napoli. “Inzaghi è un allenatore bravo. Trova le giuste motivazioni e non crea tensioni eccessive”, dice Marotta evidenziando un aspetto di Inzaghi che lo contrappone a Conte, allenatore che spesso nel corso della sua carriera è andato allo scontro con i suoi dirigenti.

Marotta e il gioco di Inzaghi

Poi Marotta prosegue con un riferimento al gioco dell’Inter. “La squadra gioca con uno stile di calcio moderno – continua Marotta -, cercando di segnare più gol piuttosto che limitarsi a difendersi: questo è un tipo di calcio che la gente apprezza e trova divertente”. Anche questa frase può essere letta come una stoccata a Conte, accusato non solo quest’anno ma anche in passato di dare un’attitudine difensivista alle sue squadre.

Il messaggio ai tifosi sul mercato

Nell’intervista, però, Marotta guarda anche al futuro, al post-Monaco, a un’Inter che affronterà il suo primo calciomercato sotto la gestione Oaktree. Un tema già affrontato nelle ultime settimane dal presidente nerazzurro, che in più occasioni ha fatto capire che l’Inter non procederà a spese pazze in campagna acquisti. Dopo aver indicato nella fiducia della proprietà e nelle competenze del management gli ingredienti per costruire una grande squadra, Marotta aggiunge: “Non sono i soldi a vincere le cose, sono questi aspetti”.

E poi chiarisce ancora una volta che l’Inter punterà su giovani da valorizzare: “Gli investimenti saranno fatti su profili leggermente più giovani, giocatori con potenziale che saranno una risorsa per il presente e per il futuro”. Tradotto: cari tifosi, il tempo dei top player dagli ingaggi elevati è finito.