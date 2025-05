Inter-PSG, Caressa e Bergomi confermati in telecronaca su Sky per la finale di Champions: ed è già bufera

La pay-tv ufficializza il tandem scelto per la supersfida di Monaco: nessuna sorpresa, con la conferma della coppia d'oro. Ma scattano le polemiche sulla "telecronaca del tifoso".

Squadra che vince non si cambia. E se il detto è utilizzato soprattutto per il calcio giocato, la sua efficacia vale anche per quello raccontato in tv. Nessuna sorpresa: Sky ha deciso di confermare Fabio Caressa e Beppe Bergomi per la telecronaca della sfida di punta della sua stagione, l’attesissima finale di Champions League in programma sabato 31 maggio alle 21 a Monaco Baviera. Saranno il popolare telecronista e conduttore e l’indimenticabile “Zio” a commentare il match tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Ed è già polemica, visti i precedenti recenti.

Caressa e Bergomi, quante critiche dopo Inter-Barcellona

Dopo la semifinale di ritorno di San Siro contro il Barcellona, infatti, Caressa e Bergomi erano finiti nel mirino dei social. Almeno, a criticarli – ferocemente – era stata una buona fetta di tifosi e abbonati “non interisti”. Il motivo? Urlacci continui, spasimi, un’enfasi giudicata eccessiva da parte del telecronista per una partita in cui c’era sì una squadra della Serie A, ma non rappresentativa di tutti gli italiani. Bufera anche sullo “Zio” per i suoi interventi da tifoso, più che da commentatore tecnico, conditi anche da qualche espressione da bar: “L’ha parata Fabio, l’ha parataaa” dopo una prodezza di Sommer.

Champions, la conferma di Fabio e Beppe e i primi mugugni

Insomma, non tutti gli abbonati – eufemismo – hanno gradito il commento eccessivamente fazioso della coppia contro i catalani. Sarà così anche nella finale contro il PSG, oppure Fabio e Beppe manterranno un contegno appropriato alla circostanza e al contesto? Sul web, più che dubbi, sventolano certezze. “Prepariamoci di nuovo alla telecronaca del tifoso”, scrive un utente. “Ho già pronti i tappi per le orecchie”, un’altra battuta sarcastica. “Di nuovo quei due invasati? Poveri noi”. Non tutti, però, condividono critiche e mugugni: “L’hanno fatto per tutte le squadre italiane“. E ancora: “Come fanno emozionare loro, nessun altro”.

Sky, ampia copertura per la finalissima tra Inter e PSG

Non solo la coppia di telecronisti, comunque. La pay-tv di Santa Giulia ha annunciato l’ampia copertura della finale, al via già da venerdì mattina con Sky Sport 24 in onda dall’Allianz Arena di Monaco con la conduzione di Roberta Noè. Nel giorno della finale, collegamenti costanti dagli hotel delle due squadre. Nel prepartita spazio a Campo Aperto UCL con Mario Giunta, Paolo Di Canio e Paolo Condò, prima e dopo il match ci sarà invece Champions League Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Walter Samuel. Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso gli inviati a bordocampo. Oltre che su Sky, il match andrà in chiaro su TV8.