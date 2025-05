Inter in finale di Champions, Bergomi senza freni in telecronaca fa impazzire il web nerazzurro

Incredibile semifinale con il Barcellona: l'ex difensore nerazzurro si esalta alle prodezze della squadra di Inzaghi, anche i tifosi delle altre squadre applaudono l'impresa dell'Inter che vola a Monaco

Sarà la settima finale di Coppa dei Campioni/Champions League della storia dell’Inter. Al termine di una interminabile, adrenalinica e appassionante doppia semifinale con il Barcellona, i nerazzurri hanno conquistato il pass per l’atto finale, da disputare contro Psg o Arsenal.

Inter alla settima finale di Champions

Un’altalena di emozioni, che ha premiato gli sforzi di una squadra che ha gettato il cuore ben oltre l’ostacolo, riuscendo nell’impresa di reagire alla rimonta del Barcellona dallo 0-2 al 3-2. Perché quel gol di Acerbi al 93′ va oltre la tecnica, la tattica, oltre tutto: è uno di quei momenti catartici della carriera di un giocatore e della storia di un club, a prescindere da come andrà la finale. Questa partita entrerà nella storia della Champions League.

Inter in finale, Bergomi impazzisce

Le incredibili parate di Sommer, le corse di Dimarco dietro a Yamal, l’esaltazione di un intero popolo che ha vibrato per una lunga notte. Chi allo stadio, chi a casa davanti alla tv, dove la telecronaca solitamente composta di Caressa e (soprattutto) Bergomi, nel finale dei tempi regolamentari ha decisamente cambiato registro. L’ex giocatore dell’Inter, infatti, ha sciolto ogni riserva: l’occasione lo richiedeva, senza dubbio, e Bergomi si è esaltato nel commentare le prodezze dei nerazzurri, in particolare l’incredibile parata di Sommer su Yamal nel secondo tempo supplementare.

Lo “Zio” perde l’aplomb

In particolare dal gol del 3-3 in poi, lo “Zio” ha accompagnato tutte le giocate dei nerazzurri, finendo praticamente sfinito. Tant’è che Caressa, al termine, gli ha detto di prendere fiato mandando la pubblicità. Emozioni così forti, che si sono tradotte in una telecronaca molto sopra le righe. Che magari non è piaciuta a tutti, ma questa sera la giustificazione regge. Anche quando si è scagliato contro giocatori e tecnico del Barcellona: “Sempre a lamentarsi, tutta la partita… che non s’inventino niente!”.

Inter, serata eroica

Il popolo del web nerazzurro, manco a dirlo, esalta praticamente tutti: dalle scelte di Inzaghi, che ha rischiato Lautaro dal 1′ ed è stato ampiamente ripagato dall’argentino, fino alla partita incredibile di Thuram, allo spirito di sacrificio di Dumfries e Barella, all’incredibile gol decisivo di Frattesi. E con un Calhanoglu che potrà giocare la finale nonostante il doppio giallo tra andata a ritorno. Stasera pioveva tanto, a San Siro: ma nessuno se n’è accorto. “Eroica”, è l’aggettivo che usa Beppe Bergomi a fine partita: e non c’è altro da aggiungere.

Tutti i tifosi italiani applaudono l’Inter

L’applauso all’Inter è trasversale, e viene da tutti gli sportivi italiani, come Daniele: “Giusto così. Una squadra che prende 7 gol in 2 partite non merita di essere in finale di Champions!”. E Mattia aggiunge: “Da milanista, gufo, BRAVI. Niente da dire“. Così come Pietro: “E che gli vuoi dire? Complimenti, cuore, grinta, bravura ed un pizzico di fortuna che non guasta mai, ma questa squadra non giocherà la finale per caso. Bravi bravi bravi”. Anche Antonio si allinea: “Questa sera l’Inter ha reso orgogliosi tutti gli Italiani del Mondo, tifosi e non. Complimenti da un tifoso viola!”. Marco aggiunge: “L’ha vinta Sommer con la parata più bella dell’anno”. E Daniele conclude: “Da milanista posso solo fare i complimenti all’Inter“.