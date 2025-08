Mondiali, Sara Curtis piange in tv dopo l'ultimo posto: "Contenta lo stesso". Riscatto Ceccon: finale e record

Lacrime di commozione per la giovane speranza azzurra, in linea con le migliori fino a poco dalla fine. Thomas stupisce nei 100 farfalla: primato italiano e qualificazione.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Le lacrime di Sara Curtis, il sorriso di Thomas Ceccon. Ancora grandi emozioni per il nuoto azzurro ai Mondiali di Singapore. La commozione della giovane promessa è la stessa degli spettatori che l’hanno seguita in massa in tv, sperando in un exploit che a metà della seconda vasca sembrava ancora possibile. E il sorriso di Thomas dà fiducia a chi ha sempre creduto in lui, anche dopo le ultime battute a vuoto: clamoroso il record italiano stabilito dall’olimpionico veneto nei 100 farfalla. Che non sono la sua gara. Non l’aveva neppure preparata alla vigilia di questo appuntamento iridato.

Mondiali nuoto, ottavo posto per Sara Curtis

Senza paura Curtis nella finale dei 100 stile libero. È la prima italiana a disputare la “gara regina” dei Mondiali e lo fa al massimo delle sue possibilità, tuffandosi in acqua con uno stacco quasi da record e girando al secondo posto dopo la prima vasca. È ancora in linea con le migliori, Sara, fino a metà della seconda vasca. Poi le altre mettono il turbo e lei chiude in 53”41: ottavo posto, ultima della serie, risultato che non rende giustizia alla sua crescita. Oro all’olandese volante Steenbergen in 52”56, argento all’australiana O’Callaghan in 52”67, terza la statunitense Huske in 52”89.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le lacrime di commozione di Curtis alla Rai

Lacrime per la giovane promessa italiana, intervistata da Elisabetta Caporale per la Rai: “È stato un percorso lungo e impegnativo, è già un successo essere qui. La medaglia non era impossibile, l’occasione c’era, ne sono consapevole, ma fa parte della crescita. Posso solo dire che continuo a lavorare sodo, a pensare che una finale del genere viverla in acqua sia meglio che viverla dagli spalti. Ho dato tutto, ho realizzato un sogno, sono contenta così“. E giù in un pianto che si fa capolino tra le gocce d’acqua della piscina che ancora rigano il suo volto: “Prima della gara un po’ di tensione c’era – l’ammissione – ma giuro, l’ho vissuta al meglio“.

Fenomeno Ceccon: primato italiano frantumato

Riscatto, invece, per Thomas Ceccon. Dopo il clamoroso flop della finale dei 200 dorso mancata, l’incredibile riscatto nei 100 farfalla. Quinto tempo assoluto e primato italiano frantumato: 50”42. Un risultato impressionante anche per Noé Ponti, lo svizzero uomo da battere in finale: “Grande Ceccon, fino a qualche anno fa mi batteva nei 100 delfino e tra un po’ lo farà di nuovo”, la ‘battuta’ (ma neanche tanto) dell’elvetico. “Sono soddisfatto, mi sentivo già bene stamattina, volevo provare i 50”9 spingendo più forte, è andata addirittura meglio”, la confessione di Ceccon. “Per le medaglie è difficile, ma con 50”4 ci si può sperare. È una gara che non ho mai fatto, mai preparato, giusto così. Ho facilità di nuotata nei 50, devo mantenerla nei 100″.

Deplano in finale nei 50 stile libero, fuori Zazzeri

Un italiano in finale e un altro no, dopo le due semifinali dei 50 stile libero. Missione compiuta per Leonardo Deplano, che ha chiuso al terzo posto la sua frazione chiudendo col quinto titolo complessivo, proprio come Ceccon nei 100 farfalla. Per lui il crono di 21”59, a 29 centesimi dal tempo del migliore, l’australiano McEvoy. Niente da fare per Zazzeri, settimo nella prima semifinale col tempo di 21”87. Prestazione incolore per il “capitano”, subito fuori dalla lotta per le prime posizioni. Curiosità: per l’ottavo finlista necessario uno spareggio tra l’israeliano Cheruti e il coreano Ji.