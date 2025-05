Inter-Barcellona, la decisione su Lautaro e le formazioni ufficiali

Record di incasso a San Siro: 14 milioni, 75mila spettatori e coreografia da brividi. Presenti anche 4mila catalani: il 6 maggio è una data che porta fortuna al Barcellona. Il ricordo di Mourinho e la sfilata dei grandi ex nerazzurri

Alla fine venne il giorno, la semifinale di ritorno di Champions League Inter-Barcellona che mette in palio il biglietto per la finale di Monaco di Baviera. Il pirotecnico 3-3 dell’andata non consente alcun tipo di pronostico, c’è solo da andare in campo e giocare.

Inter-Barcellona, tutto esaurito a San Siro

Inutile dire che sarà tutto esaurito a San Siro: saranno 75 mila sugli spalti, che garantiranno il record assoluto di incasso, la cifra più alta mai fatta registrare per un match di un club italiano. Circa 14 milioni di euro, dunque ben oltre i 12,5 milioni registrato per la semifinale di Champions League di due anni fa, il derby con il Milan. È il secondo incasso a due cifre di questa stagione per la società nerazzurra, dopo i 10 milioni già messi in cassaforte per il quarto di finale con il Bayern.

Coreografia da brividi

Si prospetta anche una coreografia straordinaria, che coinvolgerà tutto lo stadio: sia Inzaghi che Bastoni hanno lanciato un appello ai tifosi, che risponderanno presente. Verrà realizzato un effetto ottico notevole all’inizio del match, che coinvolgerà tutto lo stadio, a 360 gradi, per tutti i tre anelli. Ogni settore sarà colorato di nerazzurro grazie ai cartoncini posizionati sui seggiolini: dopo l’annuncio dello speaker, i 75.000 tifosi presenti solleveranno all’unisono il materiale coreografico, contribuendo a un effetto ottico imponente e carico di significato.

La Curva Nord sospende lo sciopero

L’iniziativa, preparata nei minimi dettagli, è accompagnata dalla decisione dei gruppi organizzati della Curva Nord di sospendere momentaneamente lo sciopero del tifo per l’occasione. Nonostante la protesta contro il caro biglietti e le restrizioni successive all’inchiesta Doppia Curva, gli ultras hanno scelto di mettere da parte ogni dissenso per sostenere la squadra in quello che definiscono “un appuntamento unico e storico”. Sugli spalti inoltre ci saranno molti ex giocatori nerazzurri, tra cui Zamorano, Cruz, Berti, Galante e Frey, oltre agli eroi del Triplete come Cordoba, Cambiasso, Julio Cesar, Materazzi e Pandev.

Presenti 4mila tifosi del Barcellona

Ma non mancheranno i tifosi del Barcellona: i tifosi blaugrana hanno invaso Milano nella giornata di oggi, in attesa del match. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da piazza Duomo agli altri luoghi più popolari della città, i supporter catalani si sono fatti vedere fin dal primo mattino. Questa sera a San Siro sono attesi più di 4000 tifosi, che andranno a riempire il terzo anello blu. E senza dubbio si faranno sentire nella bolgia del Meazza.

Mourinho ricorda la notte del Camp Nou

José Mourinho, intervistato da Marca, ha ricordato l’epica serata del Camp Nou del 2010, quando il Barcellona accese gli irrigatori a fine gara per “spegnere” le esultanze nerazzurre. “Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. La sensazione che abbiamo provato alla fine della partita è qualcosa che solo noi conosciamo e che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Non avrebbe potuto essere più epico. La partita a Milano è stata perfetta, e poi è arrivata la partita al Camp Nou”.

Barcellona, il 6 maggio porta bene

C’è però un dato che tiene in apprensione i tifosi nerazzurri. Il 6 maggio è un giorno che porta bene al Barcellona, che nel 2009 pareggiarono a Stamford Bridge nel ritorno della semifinale di Champions grazie allo storico gol di Iniesta, andando poi a trionfare in finale e a vincere il Triplete battendo il Manchester United in finale. Fu il clamoroso “iniestazo”, una partita condita da tante decisioni arbitrali contrarie al Chelsea che avrebbe meritato il passaggio del turno. Nel 2015, esattamente 10 anni fa, fu la notte magica di Leo Messi e quella da incubo di Jerome Boateng. 3-0 Barça nel ritorno col Bayern, blaugrana in finale poi vinta contro la Juventus. E altro triplete a fine anno.

Koundé su un aereo di linea insieme ai tifosi

Curiosità: uno dei grandi assenti stasera è il terzino Jules Koundé. I media spagnoli hanno però diffuso un video in cui si vede il nazionale francese, con il cappuccio in testa e gli occhiali da sole sul naso, mentre recupera la sua valigia dal vano bagagli dell’aereo. Viene applaudito e acclamato dai tifosi del Barcellona, ​​che saluta con un sorriso prima di dirigersi verso l’uscita.

L’accoglienza dei tifosi dell’Inter

Due ali di tifosi hanno accolto il pullman dell’Inter all’arrivo a San Siro, prima della semifinale di ritorno di Champions League di stasera contro il Barcellona. Cori, fumogeni e anche qualche manata all’autobus, così la tifoseria nerazzurra ha voluto accogliere la squadra di Simone Inzaghi, che dopo il 3-3 dell’andata in Catalogna va a caccia della vittoria per accedere alla finale.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte finali di Inzaghi e Flick: il tecnico nerazzurro, come anticipato dai media alla vigilia, ha deciso di schierare Lautaro Martinez dal primo minuto in coppia con Thuram, la cui tranquillità oggi è stata turbata da notizie su una presunta violenza domestica. Spazio anche a Dimarco sull’out sinistro, in difesa confermato Bisseck al posto di Pavard. Nel Barcellona Lewandowski parte dalla panchina.

Formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Formazione Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsí, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick