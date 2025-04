Pagelle Inter-Bayern Monaco 2-2: Lautaro infinito, Pavard ex spietato, Dimarco flop, nerazzurri in semifinale

Top e flop della partita Inter-Bayern Monaco, valevole per il ritorno dei quarti di Champions League: il capitano e Pavard rispondono a Kane, poi l'ininfluente pareggio di Dier.

Missione compiuta: l’Inter pareggia 2-2 col Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di Champions a San Siro e vola in semifinale, dove affronterà il Barcellona. Kane gela i nerazzurri a inizio ripresa, ma in 3′ la squadra di Inzaghi ribalta i tedeschi con un monumentale Lautaro e il colpo di testa del grande ex Pavard, prima del pareggio di Dier. Bene Thuram, Barella rischia, Dimarco sbaglia.

Inter-Bayern Monaco: Bastoni super

Inzaghi si affida all’artiglieria pesante: in mezzo al campo i titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan; Dimarco a sinistra; Thuram e Lautaro in attacco. Kompany non recupera Neuer: c’è ancora Urbig tra i pali; sulla trequarti Olise, Muller e Sané a supporto di Kane.

Rivivi tutte le emozioni di Inter-Bayern Monaco

Brivido al 10′: Barella perde un pallone sanguinoso, Muller serve Olise in area con un tocco delizioso, l’intervento di Bastoni ad anticipare l’avversario è provvidenziale. Sono i tedeschi a fare la partita come d’altronde impone il risultato dell’andata, con i nerazzurri che provano in contropiede con la velocità di Dimarco e Thuram e la qualità di capitan Lautaro. Alla mezz’ora è Calhanoglu a sfiorare il gol con una conclusione dalla distanza che sfiora l’incrocio. Il primo tempo, condizionato anche da un forte vento, si chiude sullo 0-0.

Kane-Lautaro: è botta e risposta, poi Pavard

Al 52′ il Bayern gela San Siro. Goretzka serve Kane in area: Dimarco non va in pressione e lascia tutto il tempo al centravanti inglese di prendere la mira e insaccare alle spalle di Sommer. Per l’attaccante bavarese è il gol numero 35 in stagione.

Ma sei minuti dopo Lautaro rimette subito le cose a posto. Sugli sviluppi di un corner, Kimmich non riesce a rinviare e l’argentino fa 1-1. Al 61′ l’Inter completa la rimonta, sempre in seguito a un calcio d’angolo. Il cross di Calhanoglu è perfetto così come lo stacco del grande ex Pavard, che firma la rete del sorpasso.

Dier pareggia, ma è l’Inter a esultare

Al 75′ l’undici di Kompany ammutolisce di nuovo San Siro: Gnabry crossa in direzione secondo palo e il colpo di testa di Dier da posizione defilata si trasforma in una traiettoria imprendibile per Sommer, 2-2.

Ma non basta alla capolista della Bundesliga, sconfitta in casa 2-1: a volare in semifinale sono i nerazzurri. Che dovranno vedersela con il Barcellona.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Battuto da Kane e beffato dalla strana traiettoria del colpo di testa di Dier, lo svizzero non ha particolari responsabilità sui gol. Nei minuti finali fa venire il batticuore a Inzaghi con un’uscita non proprio perfetta.

Pavard 7: Castiga il suo passato: è la dura legge dell'ex che non perdona, una sentenza.

Acerbi 6: Dopo aver annullato Kane all'Allianz Arena, è il più acclamato dai tifosi nel pre-partita. Il 15 nerazzurro gioca un'altra buona partita e va pure vicino al gol.

Bastoni 6,5: A inizio partita salva l'Inter con una chiusura pazzesca su Olise che stava per concludere a botta sicura (dall'88' Bisseck : sv).

Darmian 6,5: Come Bastoni, si rende protagonista di un intervento, anzi di un doppio intervento difensivo decisivo: salva prima su Muller e poi su Sané. Dier gli nega la gioia del gol.

Barella 5,5: Rischia grosso quando Muller gli soffia il pallone con estrema facilità: per sua fortuna Bastoni ci mette una pezza (dall'88' Frattesi : sv).

Calhanoglu 6,5: Ci prova con la specialità della casa: il tiro da fuori. Ma la sua conclusione termina d'un soffio a lato. Splendido il corner che porta al colpo di testa vincente di Pavard.

Mkhitaryan 6: Il contributo dell'armeno alla causa è sempre di rilievo. La sua esperienza risulta preziosa nella fase più delicata della partita.

Dimarco 5: Male in copertura su Kane. E il centravanti del Bayern punisce i nerazzurri.

Thuram 6,5: Quando accelera, per i difensori bavaresi sono dolori. Nel primo tempo fa ammonire i due centrali del Bayern.

Lautaro Martinez 7,5: Il capitano dà il via a tutte le ripartenze della sua squadra, abbinando classe e muscoli. E poi ha il merito di rimettere subito l'Inter in carreggiata dopo il gol di Kane. Monumentale (dall'81' Taremi: sv).

Top e flop del Bayern Monaco