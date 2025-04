Inter: Inzaghi replica alla frecciata di Kompany e dribbla l’argomento rinnovo. Da Mkhitaryan attacco ai media

L’Inter è pronta a combattere il Bayern Monaco, dialetticamente prima ancora che in campo domani, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. In conferenza stampa Simone Inzaghi, che ha dribblato il tema rinnovo, ha replicato alla frecciata scoccata dal collega Vincent Kompany dopo la vittoria nerazzurra di Monaco; Henrikh Mkhitaryan, invece, se l’è presa con i media.

Inter pronta per il Bayern secondo Inzaghi

Per Simone Inzaghi l’Inter non corre il pericolo di affrontare il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, in programma domani al Meazza, con un eccessivo carico di nervosismo. “Se c’è tensione? Nessuna, semmai c’è l’orgoglio di esserci, quello di giocare una gara così senza pensare a quanto fatto all’andata”, ha detto il tecnico in una conferenza stampa nella quale non ha risparmiato una replica velenosa alle parole del collega del Bayern Vincent Kompany.

Inter, Inzaghi replica alla frecciata di Kompany

Dopo il match perso all’Allianz Arena, Kompany aveva provato a stimolare la sua squadra sottolineando i festeggiamenti dell’Inter per il 2-1 appena ottenuto. “Cosa ho detto ai miei giocatori? Che l’Inter ha festeggiato troppo“, le sue parole dopo la sconfitta del Bayern. Nella conferenza odierna Inzaghi ha prima elogiato Kompany (“lo stimavo da giocatore e continuo a farlo anche ora che fa l’ allenatore”, le sue parole), per poi rispondere in maniera piccata alla sua affermazione di una settimana fa. “Abbiamo esultato normalmente sapendo che era il primo round, e poi nostri tifosi allo stadio erano molti”, ha spiegato Inzaghi replicando alle accuse del tecnico dei bavaresi.

Inter, Inzaghi dribbla l’argomento rinnovo

Ai giornalisti Inzaghi ha fatto il punto sul recupero degli infortunati – “Dimarco, Carlos Augusto, Frattesi e Zalewski stanno bene, ma vorrei avere con me anche Dumfries e Zielinski”, ha detto – per poi evitare con un dribbling da allenatore ormai esperto la domanda sul rinnovo di contratto con l’Inter: l’accordo pare una formalità, ma Inzaghi per ora non intende parlarne. “Non è il momento – ha dichiarato -. All’Inter sono felice, questo sarà sempre il parametro più importante per me. A fine stagione ci incontreremo con la società e ne parleremo con serenità”.

Inter ingiocabile, Mkhitaryan contro i media

Se Inzaghi gioca in difesa sul contratto, Henrikh Mkhitaryan va all’attacco contro i giornalisti. L’argomento è “l’ingiocabilità” dell’Inter di quest’anno, un valore che l’armeno aveva tirato fuori dopo la vittoria sul Monaco, definendo appunto i nerazzurri “ingiocabili”. Dopo, però, l’Inter di frenate ne ha avute: le sconfitte con Fiorentina e Juventus, su tutte, ma anche i due pareggi nei successivi derby col Milan e il 2-2 di Parma. Mkhitaryan, ad ogni modo, non cambia idea, nonostante a suo parere i media abbiano esasperato quella frase. “Ho detto una cosa su cui avete fatto subito i titoli, ma non c’è problema – ha detto il centrocampista in conferenza -. Era la mia opinione. Sono del parere che siamo una squadra fortissima, per quello adesso stiamo lottando su tutti i fronti. Questa stagione può darci tantissimo”.