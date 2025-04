Inter, sarà un Bayern diverso: Kompany recupera il totem Neuer e altre due pedine 

Il 39enne portiere torna a disposizione dopo oltre un mese, ma è in ballottaggio con la riserva Urbig. Sabato col Dortmund si sono rivisti Coman e Pavlovic

Lentamente, il Bayern Monaco sta recuperando i suoi infortunati e domani contro l’Inter nel ritorno dei quarti di Champions League potrebbe presentare una formazione diversa da quella sconfitta dai nerazzurri nella gara di andata: il recupero più importante per il tecnico Kompany è quello di Neuer, che è tornato in gruppo; ma sabato si sono rivisti in campo anche Coman e Pavlovic.

Inter, il Bayern recupera Neuer

Il Bayern è ancora lontano dal recuperare tutti i suoi infortunati, tuttavia domani contro l’Inter, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, potrebbe presentarsi con un volto assai diverso rispetto a quello del match di andata, perso per 2-1 a Monaco di Baviera.

La notizia più importante per il tecnico Vincent Kompany è il recupero di Manuel Neuer: secondo quanto riferito da Sky Sport, il 39enne portiere dei bavaresi e della Germania è infatti tornato a disposizione dopo l’infortunio patito lo scorso 5 marzo nell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Bayern, Neuer in ballottaggio con Urbig

Non è ancora certo se Neuer verrà immediatamente gettato nella mischia da Kompany o se l’allenatore del Bayern rinnoverà la fiducia al secondo portiere Urbig, che comunque si è ben comportato in assenza del titolare. Neuer è infatti fermo da quasi un mese e mezzo e ritrovare la forma migliore per un 39enne con la sua possente struttura fisica non è facile. Di sicuro, con lui in campo il Bayern ritroverebbe un leader, un giocatore in grado di guidare la difesa e non solo.

Bayern, Kompany ritrova Pavlovic e Coman

In attesa di sciogliere il ballottaggio tra Neuer e Urbig, rispetto alla gara di andata Kompany ha un’opzione in più anche a centrocampo e sulla trequarti. Sabato, nel match pareggiato per 2-2 con il Borussia Dortmund all’Allianz Arena, si sono infatti rivisti in campo Aleksandar Pavlovlic e Kingsley Coman: il 20enne centrocampista è guarito dalla mononucleosi che lo ha tenuto fuori dalla fine di febbraio, mentre il 28enne trequartista ex Juventus è tornato a calcare il campo dopo un mese, avendo finalmente completamente smaltito i suoi problemi muscolari.

Bayern: le possibili scelte di Kompany contro l’Inter

Difficilmente i due partiranno titolari, tuttavia il loro rientro permette a Kompany di disegnare un Bayern più offensivo e soprattutto di avere più opzioni a gara in corso. Dopo il 4-3-3 con Guerreiro avanzato in mediana dell’andata, il tecnico dovrebbe tornare al canonico 4-2-3-1, con il portoghese riportato sulla corsia mancina della difesa: Stanisic, che l’aveva rimpiazzato in quel ruolo, potrebbe finire a destra o rimpiazzare Kim al centro della difesa, accanto a Dier, se il sudcoreano ex Napoli, uscito malconcio dalla gara col Dortmund, non dovesse farcela.

In mediana ci saranno ancora Kimmich e Goretzka, con Pavlovic pronto a subentrare, mentre sulla trequarti Müller ha avanzato la sua candidatura a una maglia da titolare dopo il gol del momentaneo 1-1 della gara di Monaco e l’assist servito a Guerreiro sabato contro il Borussia. Ai suoi lati sicura la presenza di Olise, il migliore nel match di andata, mentre Sané si vede insidiato da Gnabry, con Coman pronto a subentrare a gara in corso.