Inter: Inzaghi spiega la scenata a Thuram, Zalewski tranquillizza i tifosi in vista del Bayern

Sul 3-1 il tecnico nerazzurro si era disperato a bordocampo per una palla persa dall’attaccante. L’esterno è uscito per infortunio nella ripresa: su Instagram il chiarimento

Sul 3-1 di Inter–Cagliari, Simone Inzaghi si è preso la scena al Meazza disperandosi a bordo campo e arrivando quasi a strapparsi di dosso la giacca: nel post gara ha spiegato che fosse colpa di un errore di Marcus Thuram. Intanto in vista del match di ritorno col Bayern Monaco preoccupavano le condizioni di Nicola Zalewski, uscito nel corso della ripresa: lo stesso giocatore ha tranquillizzato i tifosi con un post su Instagram.

Inter, la sfuriata di Inzaghi con il Cagliari

Le sfuriate di Simone Inzaghi a bordocampo non sono una novità, è capitato spesso che il tecnico dell’Inter si disperasse o si lasciasse andare ad urla furibonde nel corso di una gara, quando arrabbiato per un errore di un suo giocatore. L’ultimo episodio del genere è arrivato oggi, durante il match vinto sul Cagliari: sul 3-1, nei minuti finali, Inzaghi in preda alla disperazione si è quasi strappato di dosso la giacca…

Inter, Inzaghi spiega: colpa di un errore di Thuram

Nel post gara l’allenatore nerazzurro ha spiegato a cosa fosse dovuta quella scenata: un errore di Marcus Thuram, reo di aver perso un pallone che il Cagliari avrebbe potuto sfruttare per ripartire in contropiede e riaprire l’incontro. “Non vogliamo più concedere regali – ha dichiarato Inzaghi nel post gara a Dazn – , mi sono arrabbiato con Marcus e gliel’ho detto a fine gara. Andava gestita diversamente quella situazione, mi sono arrabbiato in quel momento”.

Per Inzaghi, il messaggio è stato recepito chiaramente dall’attaccante francese. “La prossima volta non lo farà più – ha aggiunto l’allenatore – , in un attimo la gara può riaprirsi. Sarebbe stato un peccato perché non avevamo concesso nulla dopo il gol di Bisseck”.

Inter, Zalewski tranquillizza i tifosi: nessun infortunio

Dopo aver catechizzato Thuram, Inzaghi è andato a sincerarsi col suo staff delle condizioni di Nicola Zalewski: dietro l’angolo c’è il ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e l’Inter sulle fasce dovrebbe ancora fare a meno di Denzel Dumfries.

L’esterno ex Roma ha infatti lasciato il campo al minuto 66 per quello che molti hanno temuto fosse un problema muscolare. Dopo la fine della partita, però, è stato lo stesso Zalewski a tranquillizzare i tifosi. “Grazie per i tantissimi messaggi – ha scritto il giocatore su Instagram -. Fortunatamente si tratta solo di crampi, ma la cosa più importante oggi sono i 3 punti. Ci vediamo mercoledì”.