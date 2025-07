Arbitri, l'intelligenza artificiale in Spagna deciderà le designazioni: che rivoluzione, toccherà anche a noi?

In Liga l'ultima parola sulla scelta dei fischietti in tutte le giornate sarà dell'IA che valuterà i dati che gli sottoporrà un'apposita commissione

Il futuro è già oggi: rivoluzione arbitrale in Spagna a partire dalla prossima stagione. Quello che sembrava dovesse essere un progetto embrionale è già realtà: sarà l’intelligenza artificiale a decidere gli arbitri della Liga a partire dalla prima giornata del prossimo campionato.

Nell’organigramma della commissione c’è l’IA

L’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana era già stato implementato nel calcio e ora è arrivata la conferma dalla Spagna: gli arbitri di ogni giornata della prossima Liga saranno scelti dopo essere stati sottoposti a una valutazione da parte dell’IA. La Commissione Arbitrale Tecnica (CTA) della Federazione Reale (RFEF) ha presentato il suo organigramma e svelato i nomi che sceglieranno gli arbitri per ogni partita. Oltre alla partecipazione di tre ex arbitri (Gregorio Bernabé, Lesma López e Marcos Álvarez), un club, un ex giocatore (Álvaro Negredo) e un ex allenatore (scelto dalla RFEF), l’Intelligenza Artificiale avrà l’ultima parola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo della commissione

Il ruolo di questa commissione sarà quello di supportare l’ingegnere informatico Chema Alonso, specialista in Intelligenza Artificiale presso la CTA, nell’inserimento dei dati necessari per selezionare l’arbitro ideale per ogni partita. L’IA determinerà la formazione arbitrale e avrà un ruolo importante anche in altre decisioni durante la stagione spagnola.

È stato uno studio lungo. Dall’aprile 2025 si sono tenute riunioni nell’ambito della Commissione per la Riforma del Sistema Arbitrale, con la partecipazione della RFEF, della Liga, del CTA e di club come Real Madrid, Siviglia e Betis, tra gli altri. In queste riunioni, si è concordato di valutare l’introduzione dell’IA in Prima e Seconda Divisione per aumentare i parametri e i dati analizzati durante le partite, ottimizzando la designazione e la valutazione degli arbitri.

Gli algoritmi analizzeranno i dati

Come sarà la valutazione degli arbitri? Gli algoritmi analizzeranno i dati per assegnare gli arbitri in modo più oggettivo, in base alle loro prestazioni e ad altri parametri quantificabili. L’IA valuterà quindi le prestazioni degli arbitri durante le partite, influenzando promozioni e retrocessioni. Secondo la RFEF, l’IA migliorerà l’accuratezza delle decisioni e la trasparenza nell’arbitraggio. L’obiettivo è chiaro: ridurre il margine di errore.

Sebbene non ci siano state proteste pubbliche, alcuni siti web spagnoli hanno segnalato che i sindacati arbitrali potrebbero esprimere opposizione. Dopo l’introduzione del VAR, l’impiego dell’intelligenza artificiale rappresenterebbe il passo successivo nella digitalizzazione del calcio professionistico. La Liga, ancora una volta, si propone come promotrice dell’innovazione nel panorama calcistico europeo. Il modello spagnolo potrebbe fungere da apripista anche per altre leghe, come la Premier League, la Serie A o la Bundesliga.