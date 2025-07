F1, Carlo Vanzini punge la Ferrari sulla nuova sospensione: "Pura follia". Cadillac ruba una rossa, retroscena

La Ferrari corre veloce (si spera) verso il Gran Premio di Spa dove porterà la nuova sospensione. Carlo Vanzini spegne l'entusiasmo sulle novità di Maranello mentre Cadillac si prende la SF-23 per i primissimi test

Race week, finalmente. La Formula 1 riaccende i motori dopo una sosta di tre settimane antipasto delle vacanze estive del prossimo mese. Armi e bagagli, tutti in partenza per Spa, una delle Università del Mondiale dove riprenderà verosimilmente la lotta in casa McLaren tra Piastri e Norris per il titolo. Sarà la prima gara senza Horner al box Red Bull ma sarà anche la prima volta della nuova sospensione Ferrari.

Dopo i test del Mugello, Maranello ha deciso di portare l’aggiornamento in Belgio a disposizione di Hamilton e Leclerc. Se sarà un vero upgrade lo dirà la pista delle Ardenne, intanto prova a restare coi piedi per terra Carlo Vanzini, il telecronista ufficiale di Sky Sport. Il tutto mentre la Cadillac prepara l’ingresso in F1 utilizzando proprio una rossa.

Ferrari a Spa con la nuova sospensione

La F1 torna con un back to back Belgio-Ungheria nel giro di una settimana prima di andare del tutto in ferie ad Agosto. Due gare in cui la Ferrari farà esordire la nuova sospensione provata e approvata dopo il test camuffato da filming day al Mugello della scorsa settimana.

La novità, abbinata al fondo introdotto già in Austria, dovrebbe consentire a Hamilton e Leclerc di adottare configurazioni di assetto più aggressive. L’obiettivo resta lo stesso: avvicinare le McLaren, provare a batterle per portare a casa qualche vittoria e non rimanere a “zeru” vittorie in questo 2025 finora così deludente rispetto alle aspettative.

Ferrari convinta nonostante una sessione di libere in meno

In Belgio torna il format della Sprint. Quindi di fatto i team avranno una sessione di libere in meno per provare. Questo non è sicuramente buono per la Ferrari vista la novità assoluta della sospensione considerando che nel filming day, come quello fatto al Mugello, non si possono utilizzare le specifiche da gara a cominciare dalle gomme e non solo. Ma a Maranello vogliono rischiare non avendo poi molto da perdere rispetto alla concorrenza.

I giudizi dall’interno sulla validità della nuova sospensione sono stati nulli, si è letto, scritto, vociferato di un Leclerc dubbioso ma la decisione di portare l’aggiornamento a Spa la dice lunga sulla voglia da parte del Cavallino Rampante di fare qualcosa.

Carlo Vanzini cauto sulla nuova sospensione

A spegnere gli entusiasmi della vigilia, o meglio a predicare calma su facili proclami onde evitare altre cocenti delusioni ci ha pensato Carlo Vanzini. Il telecronista ufficiale della F1 per Sky Sport Italia sul suo canale YouTube ha parlato delle novità Ferrari ed è stato abbastanza schietto: “C’è gente che quantifica il miglioramento in un decimo, due decimi, tre, quattro, un’ora… ha vinto il Mondiale, riapre il Mondiale… Ragazzi fossi in un tifoso della Ferrari dopo gli sberloni presi quest’inverno, altro che proclami, direi vediamo se stiamo nei primi 5 a Spa, tutto quello che viene in più è tanto di guadagnato”.

“Non è detto che messa questa sospensione questa macchina trovi quello che le è mancato – continua Vanzini – che torni a essere quella di quel flash della Sprint di Cina e possa vincere tutte le gare. Why not? Però solo pensarlo, in questo momento, è assolutamente pura, pura, pura follia“.

Cadillac, l’esordio in pista è con la Ferrari SF23

Avrà la power unit rossa per il debutto assoluto nel Mondiale di F1 2026. Ma Cadillac per l’esordio si è presa tutta una Ferrari. Strano ma vero e c’è anche un motivo. La nuova scuderia che entrerà nel circus il prossimo anno non ha ancora una monoposto. Quindi al momento esegue tutte le prove al banco e al simulatore. Tanto che si vocifera di una pole a Barcellona, ovviamente virtuale, a causa di un errore di caricamento dei parametri sul software.

Anche i meccanici sono costretti ad allenarsi, in un certo senso, in assenza di una vera e proprio monoposto di F1. Per questo motivo vista la partnership con Maranello, stando a quanto riportato da Auto Motor und Sport, il team americano, durante la pausa estiva del campionato, prenderà in prestito una macchina Ferrari per i primi test in pista sulle varie procedure e i pit-stop. Si tratta di una SF-23, la monoposto usata da Sainz e Leclerc nel Mondiale 2023 e autorizzata a girare senza limitazioni rientrando nei TCT (Test Previous Car) consentiti dal regolamento.