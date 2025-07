Ferrari, al Mugello filming day della speranza: Leclerc prova la nuova sospensione, Hamilton assente? C'è Giovinazzi

Mercoledì giornata cruciale per la Ferrari impegnata nel filming day al Mugello: sulla SF-25 vedrà il battesimo la nuova sospensione posteriore che potrebbe dare ulteriore spinta a Hamilton (assente al test?) e Leclerc in vista di Spa

La Formula 1 è in pausa, un antipasto della sosta estiva. Tre settimane di “fermo” prima di tornare in pista per il Gran Premio del Belgio a fine mese. Ma si sa il circus è sempre in movimento anche quando non ci sono gare. E a Maranello di lavora alacremente per dare quel paio di decimi che mancano a Hamilton e Leclerc per competere con la McLaren. A questo scopo è segnata in rosso, e non potrebbe essere altrimenti, la data di mercoledì 16 luglio. La SF-25 scenderà in pista al Mugello per il filming day in cui verrà provata la nuova sospensione posteriore che con tutta probabilità verrà portata a Spa. Certa la presenza di Charles, ancora in dubbio quella di Lewis che nel caso sarà sostituito dal tester Giovinazzi fresco di rinnovo.

Debutta la nuova sospensione Ferrari

La Ferrari non smette di aggiornare la SF-25. L’obiettivo è sempre lo stesso: tornare al successo già in questa stagione cercando di battere almeno in qualche occasione le McLaren. La rossa, dopo il successo di Russell in Canada con la Mercedes, è l’unico top team a non aver vinto nemmeno una gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per questo motivo mercoledì 16 luglio la SF-25 scenderà in pista al Mugello per il filming day, km concessi per regolamento alle scuderie per girare filmati utili agli sponsor. Il Cavallino rampante cercherà di capitalizzare questi pochi giri della pista toscana con la macchina di quest’anno, anche se con gomme Pirelli “demo”, per testare la tanto attesa nuova sospensione, che al pari del nuovo fondo che ha esordito in Austria, dovrebbe lenire molti dei mali della monoposto e dare un ulteriore spinta a Leclerc ed Hamilton in vista della seconda parte della stagione, già da Spa. L’azione combinata del fondo e della sospensione potrebbe valere quasi un decimo di secondo

Cosa è un filming day in F1: tante limitazioni

I filming day sono delle giornate, utilizzate dalle varie scuderie e concessi dalla federazione, per registrare materiale, per finalità di promozione per i vari sponsor e per il team stesso. Dal 2024 la FIA ha concesso un raddoppio della distanza. Non più 100km ma ben 200, praticamente due Sprint Race, quasi due terzi di un gran premio, che sul tracciato del Mugello equivalgono a circa 28 giri.

Ovviamente la SF-25 che scenderà in pista al Mugello non sarà uguale a quella che vedremo a Spa e/o che abbiamo visto nelle ultime gare. Ci sono tutta una serie di limitazioni che faranno sì che quello del test sul circuito toscano sia semplicemente uno shake down della nuova sospensione. Dal momento che nel filming day si usano gomme Pirelli “demo” e ci sono tutta una serie di limitazioni sulle mappature motore, nessuna strumentazione aerodinamica esterna come rastrelliere, tubi di Pitot e sensori supplementari.

Leclerc c’è, Hamilton in forse: tocca a Giovinazzi?

La Ferrari non ha ufficializzato la line up che parteciperà al filming day del Mugello. Che potrebbe prevedere per il giorno dopo anche un TCT (test previous car) con una monoposto di due anni più vecchia. A testare la nuova sospensione ci dovrebbe essere sicuramente Charles Leclerc. Vista la relatività del test potrebbe non esserci Lewis Hamilton il cui destino potrebbe legaris a Horner. Per alternarsi con Leclerc probabile la presenza di Antonio Giovinazzi fresco di rinnovo ma reduce dalla deludente “6 Ore di Interlagos” con nel WEC con la Hypercar Ferrari.