F1, la Sprint Race torna in Belgio a Spa: format, novità, calendario 2025, quanti punti assegna

Sprint Race nel Mondiale di Formula 1: come funziona, cosa è cambiato per la stagione 2025: dove si corre, il calendario, le novità, il format, tutto quello che c'è da sapere sulle gare brevi

Con la lunga parentesi europea del Mondiale 2025 di Formula 1 torna anche l’appuntamento con la Sprint Race. La gara breve su 100 km che si disputa solitamente nel sabato ed oramai una realtà della F1 dal 2021. Dal 2023 sono state introdotte delle novità nel format che hanno cambiato il programma del week end di gara. La terza SR di questo campionato si corre nel week del Gran Premio del Belgio tredicesima prova della stagione. Vediamo nel dettaglio un po’ di storia della Sprint Race, come funziona, le qualifiche shootout, il parco chiuso, quanto dura e quanti punti assegna ogni gara breve.

Cosa è la Sprint Race: dal 2021 ad oggi, il futuro in stile MotoGP

C’è a chi piace e a chi non piace. I puristi della Formula 1 storcono il naso, i progressisti ne trovano tanti lati positivi tra cui il semplice fatto di vedere comunque due gare nel week end invece di una. E ne vorrebbero di più come nella MotoGP. Magari ogni week end di gara.

La Sprint Race è una corsa breve articolata sulla distanza di 100km, circa mezz’ora di gara. E’ stata introdotta nel Mondiale di Formula 1 del 2021 con soli tre appuntamenti in calendario. Inizialmente era stata concepita come una gara veloce che andava a sostituire la qualifica, per questo motivo veniva chiamata Sprint Qualify. Con le qualifiche classiche al venerdì che definivano la griglia di partenza della Sprint che a sua volta definiva la pole position e la griglia di partenza della gara la domenica. I punti assegnati erano 3 al vincitore, 2 al 2° e 1 al 3°.

Dall’anno successivo, 2022, il format viene rinominato Sprint, le gare passano da 3 a 6 in calendario, e vengono assegnati punti ai primi otto: 8 punti al primo classificato e a scalare 1 punto all’ottavo, che è quello ancora in uso. La pole e la griglia di partenza della gara tornavano ad essere assegnate con le qualifiche classiche. Lo scorso anno, il 2023, ulteriore cambiamento con il sabato mattina dedicato alla qualifica, denominata Sprint Shootout, che determina l’ordine di partenza della Sprint Race al sabato pomeriggio.

Come funziona il format delle Sprint Race

E’ stato mantenuto il format del 2023, ma è stato rivisto l’ordine di svolgimento delle varie sessioni, il quale prevede adesso: prove libere al venerdì mattina; qualifica per la gara sprint (rinominata Sprint Qualifying) al venerdì pomeriggio; gara sprint al sabato mattina; qualifica per la gara al sabato pomeriggio (così da avere la stessa collocazione in tutti i Gran Premi, indipendentemente se è prevista o meno la gara sprint); gara alla domenica pomeriggio.

Sprint, cambia il parco chiuso. Una novità importante legata al concetto di Sprint Race riguarda il parco chiuso. Col vecchio format, l’arco di tempo in cui di fatti le monoposto non si potevano modificare entrava in vigore già a partire dalle qualifiche del venerdì e finiva la domenica con la gara suscitando non pochi problemi di messa a punto da parte di piloti e team. Nel 2024 la regola è cambiata: il regime di parco chiuso è previsto dall’inizio della Sprint Shootout alla fine della Sprint Race e dall’inizio delle qualifiche fino alla fine del Gran Premio.

Durata e modalità di prove libere e Sprint Qualify

Nei week end in cui si corre la Sprint Race, viene meno la fp1 e la sessione di prove libere è unica e della durata di 90 minuti invece che 60. Anche le Qualifiche Sprint si differenziano da quelle standard. Le squadre dovranno usare delle gomme medie nel Q1 e nel Q2, mentre potranno usare le soft nel Q3. Le tre sessioni hanno una durata rispettivamente di 12, 10 e 8 minuti.

Quanti punti assegna una Sprint Race

Le Sprint Race assegnano a scalare 8 punti al vincitore, 7 al 2°, 6 al 3° classificato e così via fino all’ottavo che prende un solo punto. Nelle Sprint Race non c’è e non c’è mai stato punto addizionale per il giro veloce che nel 2025 è stato tolto anche dalla gara lunga.

Quando e dove si corrono le Sprint Race di F1 2025

A differenza della MotoGP che ha allargato la Sprint Race a tutti i week end di gara, in F1 resta ancora il limite di 6 Sprint a stagione. Per questa stagione sono stati selezionati Cina, Miami, Spa, Austin, Brasile e Qatar. Ecco l’elenco delle gare veloci nel calendario del Mondiale di F1 2025:

Data Evento Sede 21-23 marzo GP Cina Shanghai 2-4 maggio GP Miami Miami 25-27 luglio GP Belgio Spa 17-19 ottobre GP Stati Uniti Austin 7-9 novembre GP Brasile San Paolo del Brasile 28-30 novembre GP Qatar Lusail

