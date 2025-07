MotoGP, GP Germania: orario, info e dove vederlo in tv o in streaming. Bagnaia prova a interrompere il dominio Marquez

Semaforo verde in Germania, con il motomondiale che è pronto a proseguire al Sachsenring: tutte le info e le curiosità e come seguire il Gran Premio

Tutto pronto per l’undicesimo appuntamento della stagione della Moto GP, con la Germania pronta ad aprire i cancelli del Sachsenring. Una pista storica in cui Bagnaia spera di dare filo da torcere a Marc Marquez, per ritrovare un po’ di fiducia, anche se ormai le speranze per il Mondiale sono minime o nulle.

Sachsenring, curiosità e info

Situato nei pressi di Chemnitz, città tedesca con una lunga tradizione motoristica che risale agli anni ’20, il circuito del Sachsenring è stato costruito nel 1996 e ha ospitato il suo primo Gran Premio nel 1998. Nel 2001 è stato oggetto di alcuni interventi di ammodernamento, ma ha mantenuto intatto il suo carattere tecnico e impegnativo: il tracciato misura 3,67 km, con una larghezza di 12 metri, 10 curve a sinistra e solo 3 a destra, oltre a un rettilineo principale lungo 700 metri.

Per la MotoGP, la gara si correrà su 30 giri, per un totale di 110,13 km, mentre la Moto2 e la Moto3 affronteranno rispettivamente 25 e 23 giri. Il record sul giro in gara è detenuto da Jorge Martin, che nel 2024 ha fatto segnare un tempo di 1’20”667. La scorsa edizione è stata invece dominata da Pecco Bagnaia, davanti ai fratelli Marc e Alex Marquez.

Bagnaia contro il dominio Marquez

Il pilota italiano della Ducati non vince ormai da sette gare e ha perso terreno da Marc Marquez che sta dominando il Mondiale con 6 vittorie, 8 podi e 307 punti, ben 126 in più rispetto a Bagnaia, al momento terzo nella classifica generale. Pecco proverà a bloccare il dominio spagnolo nella prossima gara, anche se al momento la forma fisica e la velocità del numero 93 sembrano di altro livello, come dimostrato anche nell’ultima gara in Olanda.

Il programma del Gran Premio del Sachsenring

Venerdì 11 luglio Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche Sabato 12 luglio Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Domenica 13 luglio Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Dove vedere il Gran Premio di Germania

Il Gran Premio di Germania sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Si potrà vedere anche su Sky Go. A partire da sabato mattina, TV8 manderà in diretta e in chiaro le prove libere, le qualifiche e la Sprint Race delle ore 15:00. La programmazione continuerà domenica 13 luglio 2025 sul canale 8 del telecomando, con la diretta delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.