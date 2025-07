Come funzionano i ranking Atp e Wta del tennis

Le graduatorie mondiali dei tennisti sono gestite da Atp per gli uomini e Wta per le donne. I giocatori ottengono punti in base al turno che raggiungono in un torneo. La stagione va da gennaio a novembre, ma i ranking considerano sempre le ultime 52 settimane. Il sistema si basa sul confronto con l’anno precedente: si perdono i punti relativi alla stessa settimana di un anno prima, e si sostituiscono con quelli appena ottenuti. In pratica i punti si devono difendere: chi ha raggiunto la finale di un 1.000 nel 2024: se perde di nuovo in finale, il punteggio rimane invariato; se vince la finale, incrementa di 350 punti; se perde in semifinale, perde 250 punti. I punti disponibili dipendono dal prestigio del torneo, un Grande Slam ne assegna 2.000. L’Atp conteggia, sia in singolare che in doppio, 19 tornei piu’ eventuale Finals; la Wta si limita a 18. Una variante del ranking, la Race, consente di partecipare alle Finals, il torneo a inviti che chiude la stagione.