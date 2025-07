F1, Button distrugge Leclerc: "Non fate come lui". Charles poco sereno a Silverstone tra critica e autocritica

Non si placano le polemiche per la gara di Leclerc a Silverstone piena di errori e fuori dai punti, l'ex campione del mondo Jenson Button ci va giù pesante e attacca Charles

Una Waterloo sotto tutti i punti di vista. Questa è stata Silverstone 2025 per Leclerc. Una gara in cui Charles non ci ha capito nulla, dalla scelta sbagliata di rientrare nel giro di formazione per mettere le gomme da asciutto al ritmo di una Ferrari senza passo a differenza di quella di Hamilton che qualcosa è riuscita a esprimerla e a portarla a casa. Il monegasco è finito nell’occhio del ciclone e ciliegina ammuffita su una torta acida è arrivata la stroncatura dell’ex campione del mondo Jenson Button che lo ha fulminato nel suo commento al Gp inglese.

Leclerc, Silverstone da dimenticare

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Leclerc è stato un vero calvario. Cominciato già al sabato con quella sbavatura nel t3 dell’ultimo tentativo del Q3 costata probabilmente la prima fila in griglia e che ha messo di malumore Charles tanto da scatenarlo negli anatemi di ogni tipo verso se stesso in radio.

Poi la gara piena di errori, dalla scelta iniziale di metterle le slick quando la pista era ancora bagnata a tutta una serie di svarioni che lo hanno relegato fuori dalla zona punti. E siccome non mai limite al peggio con un suo attacco al limite ha danneggiato e pregiudicato la gara di Carlos Sainz che non l’ha presa benissimo col suo ex compagno di Maranello.

Jenson Button boccia Leclerc: “Fate il contrario”

Ovvio che i commenti negativi sulla gara di Leclerc siano fioccati da domenica sera. In molti hanno evidenziato come in gare un po’ convulse, Silverstone non è stata la prima volta, Charles vada spesso in confusione, basta ricordare l’errore nel giro di schieramento nella Sprint di Miami mentre non si ricordano gare bagnate dove lui e la Ferrari siano emersi o riemersi. A gettare benzina sul fuoco è stato l’ex campione del mondo, Jenson Button che commentando la gara per SkyF1 Uk:

“Sembra che quando hai una gara difficile come questa, ti comporti esattamente all’opposto di ciò che fa Charles Leclerc. Non è mai stato un punto forte né per lui né per il suo ingegnere, o per chiunque altro, ma sembra che in queste condizioni difficili se la cavino sempre peggio”

Fonte: Ansa

Leclerc in uno sprofondo rosso, il web si divide

C’è chi ha scritto “salvate il soldato Charles”, c’è chi lo critica a dismisura. Come al solito i social traboccano di giudizi tranchant sulla gara di Leclerc e sul suo mood. Di certo il pilota è entrato in una spirale negativa già dal sabato per via di quell’errore all’ultimo giro che gli ha compromesso qualifiche e posizione in griglia. Poi lui stesso si è complicato la vita in gara.

Va detto però che finora Charles è stato quello che ha tirato la carretta, portato alla causa Ferrari qualche podio qua e là, peraltro a Silverstone arrivava dopo aver conquistato 3 podi nelle ultime 4 gare. Insomma non proprio un pilota in remissione. Anzi, alla viglia della gara inglese era stato fin troppo ottimista parlando addirittura di vittoria.