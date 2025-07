Silverstone, Leclerc pugni e parolacce in radio: "Sono una me**a", rischio multa. Hamilton e Adami malinteso benzina

Nelle qualifiche di Silverstone piloti Ferrari delusi e a nervi scoperti. Leclerc impreca, sbatte i pugni sul volante e in radio lancia un sacco di parolacce contro se stesso. Ennesimo malinteso tra Hamilton e Adami, stavolta sul carburante

Doveva, poteva essere una qualifica trionfale. Ed invece è stata solo deludente. La Ferrari chiude le qualifiche a testa bassa. Ma anche un po’ nervoso. Specie Charles Leclerc che si infuria con se stesso per quel piccolo errore nell’ultima curva che forse non gli è costato la pole ma poteva farlo partire più avanti della terza fila. La stessa di Lewis Hamilton, più “british” nella reazione a fine Q3 ma protagonista del solito botta e risposta nel team radio con Riccardo Adami, stavolta sulla benzina che non c’è per fare un altro giro nel Q1.

Leclerc sbaglia, impreca e insulta se stesso

Un errore nell’uscita dall’ultima curva che immette sul traguardo. Caro, che è costato un decimo, forse due a Leclerc. Forse non sarebbe stata pole position ma sicuramente Charles in quella sbavatura ha perso la possibilità di partire più avanti. Probabilmente poteva giocarsi la prima fila, sicuramente la seconda magari davanti a Russell.

E se nelle interviste post qualifica, il pilota monegasco se l’è presa per non ben specificati problemi endemici della Ferrari, in tempo reale Leclerc è diventato una furia. Dal video pubblicato in rete e visto e sentito in tv, dal suo camera-car lo si vece sbattere i pugni sul volante e sul cockpit della sua SF-25 appena superata la linea del traguardo.

Ma non finisce qui perchè poco dopo Leclerc mentre rallentava ha cominciato a imprecare contro se stesso lanciando un sacco di parolacce nel dialogo radio con il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. Un virgolettato difficile da trascrivere, solo asterischi che vi lasciamo immaginare e tradurre…

Bozzi : «P6 [la posizione]»

: «P6 [la posizione]» Leclerc: «CA**O! CA**O! CA**O! CA**O! Sono una merda ! Sono una merda ! Questo è tutto quello che sono!»

Video: Leclerc volano parolacce, rischio multa?

Dal video è tutto più chiaro anche se la FIA ha ovviamente bippato le espressioni volgari usate da Leclerc. A questo punto viene da chiedersi se la famosa normativa voluta dal presidentissimo Ben Sulayem contro le volgarità dei piloti verrà applicata e se Charles, già sanzionato lo scorso anno per una parolaccia in conferenza stampa, al pari di Verstappen, verrà a questo puntato multato o meno.

Siparietto Hamilton e Adami sulla benzina

L’aver mancato la pole andata a Verstappen ma anche prima e seconda fila non scalfisce invece Hamilton. Il pilota inglese, pure lui con grandi intermedi fino all’ultimo settore come Leclerc, l’ha presa con un po’ più di filosofia. E nel suo dialogo finale con Riccardo Adami non aggiunge e non toglie molto ad un rassegnato chiedere la posizione:

Adami : “Perso tutto all’ultima curva. A parte questo, è stata una prova super forte.”

: “Perso tutto all’ultima curva. A parte questo, è stata una prova super forte.” Hamilton : “Dove siamo?”

: “Dove siamo?” Adami: “P4. Eri a un decimo dalla P1. Solo l’ultima curva…”

Più interessante invece il misunderstanding tra i due in Q1. Che poteva costare molto caro. Hamilton si è qualificato in Q2 con il 14° tempo a serio rischio eliminazione. Colpa del traffico, di un giro non particolarmente veloce e anche della poca benzina imbarcata sulla sua SF-25. Tanto che Lewis pensava di poter fare un altro giro veloce ma Adami gli ha detto di non avere carburante.