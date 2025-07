F1, Sainz tamponato da Leclerc: "Sta diventando noioso, poveretto". Sfogo al veleno in radio, Charles si scusa

Nel Gran Premio di Silverstone contatto nel finale tra gli ex compagni in Ferrari, Sainz e Leclerc con lo spagnolo che si è lamentato parecchio prima in radio e poi ai microfoni. Le scuse di Charles

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più” cantava Lucio Battisti. Quel ritornello sarà forse risuonato, magari in spagnolo, nella testa di Carlos Sainz quando Charles Leclerc gli è andato addosso nel finale concitato e convulso del Gp di Silverstone. Alla fine della gara l’ex Ferrari si è sfogato, prima in radio e poi davanti ai microfoni. Il pilota monegasco si è scusato, dapprima appena sceso dalla sua SF-25 in parco chiuso e poi anche lui nelle interviste. Sarà bastato?

Leclerc tampona Sainz, Carlos è una furia

Un contatto con Leclerc prima dell’ultimo pit stop, a una decina di giri dalla fine, danni alla vettura e un’uscita di pista con l’ultimo set di gomme slick anche a causa di quel contatto sulla sua Williams che gli ha fatto perdere bilanciamento aerodinamico. Se la gara di Charles è stata un calvario, non lo è stata da meno quella di Carlos Sainz che dopo aver stazionato in zona punti per gran parte della corsa è uscito dalla top ten proprio come l’ex compagno in Ferrari proprio a causa di quel contatto.

Facile capire la frustrazione di Sainz davanti ai microfoni: “Ci succede sempre qualcosa, inizia a diventare stancante – ha detto su DAZN F1 – Stavamo facendo una bella gara, credo di essere stato in lotta per il settimo o l’ottavo posto quando Charles, con le gomme slick, ha perso il controllo della macchina alla curva 15 e mi ha tamponato . E quella è stata la fine della mia gara perché ho subito danni e ho perso la possibilità di andare a punti. Sono un po’ stanco, ma non ce l’ho con Charles, che, poveretto, ha perso anche lui la gara e ha fatto una brutta corsa”.

Sainz si sfoga nel team radio: “Non sono fortunato”

Un po’ come Hamilton in Ferrari, non è una stagione facile per Sainz questa sua prima in Williams. Arrivato coi galloni del top driver da Maranello, Carlos sta incontrando più difficoltà del previsto ed è spesso e mal volentieri battuto dal compagno di scuderia Albon, anche ieri a punti e finora 8° nel Mondiale piloti a quota 46 mentre l’iberico ne ha soli 13!

Lo spagnolo, appena tagliato il traguardo, si è a lungo sfogato nel team radio col suo ingegnere di pista Gaetan Jego ma il suo umore sotto le scarpe ha sollecitato l’intervento in radio anche del team principal James Vowles a rincuorarlo:

Sainz: “Quest’anno la mia fortuna è semplicemente incredibile.”

Jego: “È un buon rapporto [ironico]. Non c’era niente che potessi fare lì, c’era un contatto. Ci sono state parecchie perdite.”

Sainz: “Sì. Ma è stancante. Succede sempre qualcosa. È incredibile.”

Jego: “Lo sai, stiamo costruendo.”

Vowles: “Carlos, una gara davvero difficile. Le situazioni che si sono verificate non erano sotto il tuo controllo. Quello [il contatto con Leclerc] era al di fuori della gara. La mia riflessione è che siamo stati costretti a rallentare il ritmo alla fine, la macchina era troppo danneggiata. Non abbiamo fatto tutto bene. Complimenti per aver insistito. Non vedo l’ora di andare a Spa, dove potremo rimetterci in carreggiata.”

Sainz: “Sì, vorrei solo essere un po’ più fortunato quest’anno, ma ogni volta che succede qualcosa, pensi che…”

Vowles: “Sì. La penso allo stesso modo, ma, sai, torneremo più forti.”

Leclerc chiede scusa a Sainz

Alla fine di una gara balorda, Charles Leclerc ha chiesto scusa a Sainz per avergli rovinato la gara: “Mi dispiace davvero per Carlos. Non so se eravamo in zona punti a quel punto, sì, lo eravamo… Mi dispiace per lui, non si vorrebbe mai che accadesse. Stavo cercando di difendere la mia posizione… È un altro errore da parte mia. Ho faticato molto a tenere la macchina in pista. Mi dispiace per Carlos, perché significa che è fuori dalla zona punti”.