MotoGP, Gp Olanda 2025 Assen: info, orari e dove vederlo in tv. Marquez vuole la laurea, Bagnaia cerca un acuto

Gran Premio di Olanda MotoGP: tutto ciò che c'è da sapere sul circuito di Assen, orari e appuntamenti tv della decima tappa del Motomondiale: Bagnaia in pista per interrompere il dominio spagnolo targato Marquez

La MotoGp non si ferma e fa tappa ad Assen, dopo aver salutato il calore del Mugello. Sul circuito noto per essere “l’università del motociclismo”, Marc Marquez vuole continuare ad imporre il suo dominio e a tener dietro tutti i diretti concorrenti, a partire dal fratello Alex che lo tallona, si fa per dire, a 40 punti. Più staccato e sempre meno in fiducia, Pecco Bagnaia in perenne ricerca di riscatto, nella speranza di interrompere almeno per una gara il dominio spagnolo. Entriamo nel dettaglio degli orari delle sessioni e di tutte le info relative alla pista e al palinsesto tv che accompagnerà il weekend, tra dirette tv, differite e servizi streaming.

Assen, le caratteristiche del circuito del GP di Olanda

La MotoGp approda su un tracciato lungo 4,5 chilometri, che comprende un totale di 18 curve, 6 a sinistra e 12 a destra. Si tratta di uno dei circuiti più impegnativi del Motomondiale, caratterizzato da veloci cambi di direzione e da pieghe che spingono i piloti a mettere gli occhi sull’asfalto. C’è spazio per sorpassare, anche grazie ad una larghezza della pista pari a 14 metri, mentre il rettilineo più lungo arriva a toccare 487 metri.

Riflettori puntati sull’ultima chicane, diventata iconica grazie ai tantissimi duelli che hanno visto protagonista Valentino Rossi in passato. Storica la sportellata con Marc Marquez, con il “Dottore” costretto a finire sulla ghiaia e a tagliare la curva che porta al traguardo, ma bravo a rimanere in equilibrio e ad andare a vincere il gran premio del 2015. E oggi, dopo la delusione del Mugello, tocca a Pecco Bagnaia tirar fuori il coniglio dal cilindro.

MotoGp, dove vedere il GP di Olanda in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Olanda, che rappresenta la decima tappa del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta tv sui canali 201 e 208 di Sky Sport, con servizio streaming sempre attivo su Sky Go e Now, piattaforme disponibili su App Store e Play Store. Una volta effettuato il download delle omonime applicazioni, avrete la possibilità di accedere agli eventi proposti dal palinsesto Sky tramite un semplice login, previo abbonamento.

GP di Olanda visibile anche in differita su TV8, canale del digitale terrestre che trasmetterà in diretta in chiaro la Sprint Race del sabato, al pari delle qualifiche. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della MotoGp, sui quali sono previsti i momenti salienti della corsa e contenuti originali subito dopo la bandiera a scacchi. Highlights della gara disponibili su Sky.

MotoGp, tutti gli orari del weekend di Assen

Dalle prove libere del venerdì alle due sessioni di qualifiche che precederanno la Sprint del sabato, in programma alle ore 15 e lunga ben 13 giri. Poi, il piatto forte: domenica 29 giugno, alle 14, il gran premio di Olanda, davanti al pubblico delle grandi occasioni. In vista del GP, saranno indicativi anche ritmo e passo gara che verranno registrati nel Warm-Up delle 09:40.

Qui di seguito gli orari di tutte le sessioni del weekend di Assen:

Venerdì 27 giugno

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 28 giugno

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

15:00 MotoGP Sprint – 13 giri (diretta su TV8)

Domenica 29 giugno

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up

14:00 MotoGP Gara (differita su TV8 dalle 16:05)

