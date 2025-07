MotoGP Brno, Gp Repubblica Ceca: orari, info e dove vederlo in tv. Marquez, Bagnaia ma anche il ritorno di Martin

Marquez potrà continuare il suo dominio nel Motomondiale nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, ma Bagnaia proverà a dargli filo da torcere: la programmazione e come vederlo

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La MotoGP riaccende i motori per l’ultima volta prima di una meritata pausa estiva. Si corre nella mitica pista di Brno il Gran Premio di Repubblica Ceca. Chi fermerà il dominio di Marc Marquez sempre più solido dopo lo show al Sachsenring. Il campione spagnolo guida la classifica con 83 punti di vantaggio sul fratello Alex e 147 su Bagnaia che spera nell’ennesima svolta della sua stagione.

Pecco, però, punterà a interrompere la striscia vincente dello spagnolo per prendersi una gioia in vista poi della seconda parte di stagione. Ma c’è anche il tanto atteso ritorno del campione del mondo Jorge Martin in sella all’Aprilia dopo infortuni e dissapori contrattuali. Vediamo allora a che ora e dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Repubblica Ceca a Brno tra prove, qualifiche, Sprint Race e gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

MotoGP, Gp della Repubblica Ceca: dati e curiosità

Il Gran Premio della Repubblica Ceca torna in calendario nel 2025 dopo cinque anni di assenza, rappresentando una delle tappe storiche del Motomondiale. Il rinnovato circuito di Brno, riasfaltato in vista del ritorno, festeggia quest’anno la sua 52ª edizione valida per il Mondiale. La prima gara risale al 1965 sul vecchio tracciato cittadino di 13,94 km, per poi essere accorciato e infine sostituito nel 1987 dal circuito permanente attuale, costruito per rispettare i moderni standard di sicurezza. Il tracciato di Brno è veloce e tecnico, con curve ampie, cambi di pendenza e chicane impegnative.

Tra i punti più critici si segnalano curva 1, curva 5 in discesa, il tornante di curva 10 e la chicane 11-12 in salita. Le occasioni di sorpasso si concentrano soprattutto nei punti di staccata. La pista ha anche una lunga storia di incidenti, alcuni spettacolari ma raramente gravi, e celebri episodi curiosi come le impennate quasi disastrose di Biaggi e Bautista. L’ultima edizione, nel 2020, vide trionfare Brad Binder in MotoGP, Enea Bastianini in Moto2 e Dennis Foggia in Moto3. Tra i record, spiccano il giro più veloce di sempre di Marc Marquez (1’54”596 nel 2016) e la pole più recente in MotoGP di Johann Zarco (1’55”687 nel 2020).

Gran Premio di Brno, il programma

Venerdì 18 luglio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 19 luglio

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 20 luglio

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara

Dove vedere la Moto GP: diretta tv e streaming

Il Tissot Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma da venerdì 18 a domenica 20 luglio 2025 sul circuito di Brno, sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli appassionati potranno seguirlo anche in mobilità tramite Sky Go e in streaming su NOW. La copertura sarà disponibile anche in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando) a partire da sabato mattina, con la diretta delle prove, delle qualifiche e della gara Sprint delle ore 15:00. Domenica 20 luglio 2025, la programmazione proseguirà con la trasmissione in differita delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.