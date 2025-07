MotoGp, a Brno Marquez gioca a nascondino e Bagnaia rilancia: torna Martin, ma Morbidelli alza bandiera bianca

L'ultimo appuntamento prima della pausa estiva segna il ritorno in pista del campione del mondo in carica, ma il forfait di "Morbido": i due ducatisti restano concentrati sugli obiettivi

Cinque anni dopo l’ultima volta, la MotoGP torna a Brno. Lo storico tracciato ceco si prepara, infatti, il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025. È l’ultima tappa prima della pausa estiva e, ovviamente, i temi caldi non mancano, a cominciare dal leader del mondiale, Marc Márquez che prova a togliersi un po’ di pressione, passando per un Pecco Bagnaia a caccia di riscatto, il rientro di Jorge Martin e un Franco Morbidelli costretto al forfait.

Marquez controlla, ma senza scoprire troppo

Márquez arriva a Brno in vetta alla classifica con 344 punti, forte di quattro weekend consecutivi da protagonista e ben sette su undici stagionali chiusi davanti a tutti. La vittoria al Sachsenring gli ha permesso di allungare sugli inseguitori, ma il tracciato ceco rappresenta una variabile inedita per il catalano, che gioca un po’ a nascondino nelle dichiarazioni della vigilia: “Qui a Brno ripartiremo da zero. Non ho mai girato qui con la Ducati, e anche a livello di asfalto non sappiamo bene cosa troveremo. Questo è sicuramente uno dei tracciati più belli e impegnativi dell’intero calendario e non vedo l’ora di scendere in pista”.

Bagnaia rilancia, ma serve di più

Alle spalle di Márquez, Bagnaia non si accontenta del terzo posto ottenuto in Germania. I 197 punti raccolti fin qui non possono soddisfare Pecco, che a Brno, dove non è mai andato a podio in MotoGp, ma sa di dover alzare l’asticella se vuole provare a dare una svolta alla sua stagione.

“Anche in Germania, dopo una volata davvero difficile, siamo riusciti a fare un passo avanti in gara. Sono contento del podio, anche se vorrei qualcosa di più. Brno è sempre stata una delle mie piste preferite e sono felice di tornare a correre qui. Continueremo a lavorare, specie per trovare più grip al posteriore, con cui abbiamo faticato lo scorso fine settimana”, ha spiegato Bagnaia nel comunicato ufficiale.

Morbidelli alza bandiera bianca

Non sarà della contesa Franco Morbidelli. Tramite un comunicato ufficiale, il VR46 Racing Team ha annunciato, di accordo con il pilota e con lo staff medico, di non correre rischi. A frenare ‘Morbido’ i dolori alla spalla sinistra, infortunata nella Sprint del Sachsenring. “È sempre difficile prendere una decisione come questa, ma dopo una caduta importante e prima della pausa estiva, non ha senso prendere rischi. Il dolore della spalla è ancora persistente”.

Il pilota romano sarà comunque presente ai box, dove si terrà impegnato tra programma di fisioterapia e a supportare la squadra: “Non è un momento facile, ma ho ricevuto tanto supporto da parte di tutto il team, dell’Academy e di tutti i fan”. L’obiettivo a questo punto è quello di tornare nel weekend di metà agosto, per provare a dare una svolta dopo una prima parte di stagione a dir poco sfortunata.

Si rivede Martin

Chi, invece, ci sarà è Jorge Martin. Il campione del mondo in carica ha ricevuto il via libera per Brno dopo l’infortunio subito in Qatar. Un’assenza lunga tre mesi, un test positivo a Misano con una moto da gara e la voglia di tornare protagonista: “È il momento giusto per iniziare a costruire – ha confessato impaziente lo spagnolo –. Aprilia ha dimostrato di poter competere e voglio dare il mio contributo per un grande finale di stagione”.