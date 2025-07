MotoGP, Bagnaia fa mea culpa con Ducati. Il papà di Pecco: "Rispetto per Marquez". Martin, test verità a Misano

In vista del Gp di Germania al Sachsenring, Francesco Bagnaia prova a cambiare mood con Ducati, il padre di Pecco Pietro racconta il rapporto con Marquez mentre Jorge Martin si prepara al test decisivo di Misano in vista del rientro

La MotoGP si appresta a riaccendere i motori. Dopo la domenica di sosta il Motomondiale torna in Germania. Una delle tante piste di Marc Marquez dove però lo scorso anno ha vinto Bagnaia. Proprio Pecco nel tentativo di ritrovare quel feeling smarrito con la GP25 ha deciso di fare un passo indietro e un mea culpa nei confronti di Ducati. E suo papà Pietro ha parlato del rapporto con il compagno di scuderia spagnolo. Intanto Jorge Martin si prepara al test di Misano su Aprilia che dirà se il campione del mondo può tornare in gara a Brno.

Bagnaia lancia un segnale a Ducati: “Mi sono scusato”

La querelle va avanti da inizio stagione. Bagnaia continua a non vincere (a parte Austin dopo una caduta di Marc) e a non trovare il feeling con la GP25 a differenza del suo compagno di scuderia, Marquez che le vince tutte o quasi dominando. Misano e Assen sono state le cartine tornasole in carta carbone di una stagione fin qui fatta di tanti punti ma di poche gioie per Pecco. Che anche in Olanda si è stuzzicato con Gigi Dall’Igna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Finora Bagnaia si è sempre lamentato, prima, durante e dopo i week end di gara. Ma ora Pecco sembra aver cambiato modo di vedere le cose: “Ho avuto un breve incontro con la mia squadra e mi sono semplicemente scusato perché voglio cambiare. Voglio andare più nella direzione della squadra, perché finora poche cose hanno risolto i problemi“, ha dichiarato a Dazn ripresa dal sito specializzato “Corse di Moto”.

“Sono molto sensibile alla moto, capisco subito se qualcosa non funziona. Ma se fai solo due giri, non puoi migliorare. Quindi girerò di più, anche a costo di andare più piano”, ha spiegato Bagnaia.

Pietro Bagnaia, padre di Pecco: “Con Marquez si conoscono ora”

Il primo tifoso di Pecco, oltre alla moglie Domizia Castagnini, è sicuramente il papà, Pietro Bagnaia. In una lunga intervista al podcast “Benzine” di Cosimo Curatola, il padre del due volte campione iridato MotoGP, ha parlato della scalata di Pecco, dalle minimoto alla Moto3 fino al tetto del mondo: “Ho seguito la sua passione, è stato un cammino bellissimo”

Sul rapporto di Bagnaia con Ducati: “Conosce la Ducati dal 2021, lui ha mantenuto sempre la sua costante, quella che gli permetteva di fare certe cose. Quest’anno gli sta un pò mancando la confidenza che negli anni prima era quello che gli faceva fare la differenze. Però lui non pensa a cosa è stato, ma a quello che sarà”.

Sul finire dell’intervista impossibile non chiedere a papà Pietro del rapporto tra Bagnaia e Marquez: “Pecco e Marc non si sono mai conosciuti se non una volta, un giovane Marc e un Pecco piccolissimo, c’è una foto insieme, Pecco ha i capelli pieni di ricci in testa. Poi Marquez è diventato Marc Marquez campione del mondo quando Pecco è arrivato nel Motomondiale. C’è sempre stato grande rispetto, per Pecco, Marc è un modello”.

Martin, test decisivo a Misano

Il rientro di Jorge Martin è sempre più vicino. A 87 giorni di distanza dall’ultimo infortunio a Lusail, il terzo da inizio stagione, quando Di Giannantonio lo investì dopo una caduta, Jorge Martin effettuerà un test sull’Aprilia RS-GP25 mercoledì 9 luglio sulla pista di Misano. Sarà un test importante, decisivo, per capire le chance dello spagnolo di essere dichiarato “fit to race”, non per la Germania che è imminente ma per la gara della settimana dopo a Brno.

La settimana scorsa lo stesso Martin aveva effettuato un primo shake down di due giorni a Barcellona con un’Aprilia stradale senza troppi problemi: “Nella prima uscita ho fatto otto o nove giri, ma la sensazione è che ne abbia percorsi molti di più – aveva detto Martinator a Motorsport.com – La schiena mi dà un po’ di fastidio, ma sono quattro mesi che non salgo su una moto. Con 12 costole rotte deve essere scomodo, è normale. Sono contento, felice”.

Proprio per Martin, su spinta di Aprilia, la Grand Prix Commission ha cambiato i regolamenti inserendo una nuova norma che permette ai piloti di MotoGp, fermati da un infortunio per almeno tre Gp consecutivi, di fare un test su pista su una moto da gara. Lo stesso Luca Marini, infortunatosi a Suzuka, ha sfruttato questa nuova regola, la scorsa settimana, facendo un test a Brno in vista del suo rientro.