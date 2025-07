GP Germania, Morbidelli out: dolore e spalla ko, la nuova griglia di partenza dopo i forfait di Franco e Vinales

Come cambia la griglia di partenza del Gran Premio di Germania al Sachsenring dopo i forfait di Morbidelli e Vinales

Dopo Bastianini, prima Vinales poi anche Morbidelli. Si allunga la lista dei forfait del Gran Premio di Germania. Sachsenring 2025 davvero tribolato per la MotoGP che registra il terzo ritiro in corso d’opera. L’ultimo è quello del pilota italobrasiliano del Team VR46 costretto ad alzare bandiera bianca dopo il terribile highside durante i primi giri della Sprint vinta da Marquez su Bezzecchi. Vediamo come cambia la griglia di partenza.

La caduta di Morbidelli, spalla ko: non corre

Brutta caduta per Franco Morbidelli nella Sprint del Gp di Germania. Il pilota del team VR46 è stato protagonista di un terribile highside in curva 8 ed è rotolato poi nella ghiaia con la tuta che si è addirittura aperta. “Dopo essere stato visitato al centro medico del circuito, a Franco è stata diagnosticata una forte contusione alla clavicola sinistra e sarà trasferito all’Ospedale di Chemnitz per ulteriori accertamenti”, ha comunicato in un primo tempo il team di Valentino Rossi.

In serata la nuova comunicazione: “Morbidelli non parteciperà al GP di Germania a causa di un dolore persistente alla spalla sinistra in seguito alla caduta di oggi nella Sprint. Domenica tornerà in Italia per ulteriori accertamenti medici”.

Vinales ko in Q2: Gp Germania finito prima di cominciare

C”è a chi è andata peggio. Caduto proprio in avvio di Q2 sulla pista bagnata Maverick Vinales non ha corso nemmeno la Sprint. Anche qui un highside che lo ha visto protagonista sulla sua Ktm in curva 4 dopo pochi minuti di qualifiche 2. Dopo le prime cure del caso, in accordo con dottor Charte, medico della MotoGP, il pilota spagnolo è stato portato all’ospedale locale per ulteriori esami.

Lo spagnolo ha avuto una brutta lussazione alla spalla sinistra. Che gli è stata fatta rientrare già in circuito. Poi però portato all’ospedale gli è stata riscontrata la rottura del tendine sovraspinato che lo ha messo ko per tutto il week end del Gp di Germania. Un GP da dimenticare per Tech3, che deve già fare a meno di Enea Bastianini (fermato dall’appendicite). A questo punto bisognerà capire se Vinales riuscirà a essere in pista settimana prossima a Brno, per il GP della Repubblica Ceca.

La nuova griglia di partenza del GP di Germania

Ricordiamo che al Sachsenring a fronte del rientro di Luca Marini si registrano i forfait di Bastianini (colpito da probabile appendicite alla partenza per la Germania), Vinales, Martin (che rientrerà a Brno), Chantra e ora Morbidelli.

Franco in griglia era 4° in seconda fila, Vinales invece rimasto senza tempo in Q2 chiudeva la quarta fila col 12° tempo. Guadagnano una posizione quindi Acosta, Alex Marquez, Quartararo, Diggia, Miller, Binder e anche Bagnaia che partirà 10°.