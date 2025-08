Sinner, Alcaraz ti stuzzica: "Per batterlo in finale al Roland Garros ho fatto l'attore e mi è andata bene"

Le parole di Carlitos al Financial Times aggiungono pepe alla sana rivalità sportiva tra lo spagnolo e il rosso di San Candido: il prossimo duello a Cincinnati?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Di finali ne giocheranno tante, visto che la loro rivalità sembra destinata a infiammare i prossimi anni del tennis mondiale. Una rivalità “sana” quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tra due giovani campioni che si rispettano in campo e fuori. Non saranno amici, ma di certo non possono definirsi nemici. Non mancano però, di tanto in tanto, punzecchiature e frecciatine, soprattutto da parte di Carlitos. L’ultima è contenuta in un’intervista esclusiva concessa dal campione spagnolo al Financial Times, in cui Alcaraz si è soffermato a lungo sul rapporto che intercorre col rivale italiano.

Alcaraz spiega la rivalità con Sinner

In un ampio passaggio lo spagnolo ha confidato che “io e Jannik abbiamo un bellissimo rapporto. Ovviamente in campo vogliamo batterci a vicenda, ma fuori andiamo d’accordo e ci comportiamo come due brave persone”. E ancora: “Alla gente piace molto l’idea che ci siano attriti tra noi, ma non è così”. Sono rimaste impresse nella memoria degli appassionati le immagini di Alcaraz e Sinner insieme in aereo, dopo il torneo di Pechino dello scorso anno: un episodio che la dice lunga sulla mancanza di screzi e di veleni tra i due giovani primattori della scena tennistica mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roland Garros, le sceneggiate di Carlitos

Particolareggiato il racconto della finale del Roland Garros, vinta in rimonta da Alcaraz: “Come ho fatto? Ho semplicemente pensato di recuperare un po’ alla volta, prima un punto, poi un altro e un altro ancora. Chiudere uno Slam è davvero difficile, sapevo che avrei avuto delle occasioni e sono rimasto calmo. Non sarebbe stato facile per Sinner. Sono stato un bravo attore? Era L’immagine che volevo dare, Non ho mai dubitato di poter rimontare ma ovviamente bisogna sempre dimostrare di avere sicurezza nei propri mezzi. Se mostri debolezza all’altro, è finita: sei perduto”.

La vendetta di Jannik su Carlos a Wimbledon

Sicurezza e baldanza che Carlitos ha ostentato anche prima di quei famosi tre matchpoint sprecati da Sinner a Parigi. A Wimbledon, invece, le cose sono andate diversamente: è stato Jannik a piazzare la rimonta. “Mi sono divertito moltissimo a sfidarlo ancora in un posto speciale e non vedo l’ora di riprovarci il prossimo anno”. Quindi sulla rivalità con Sinner: “Sta diventando sempre più forte e ne sono davvero grato perché mi dà l’opportunità di dare il 100% in ogni allenamento, ogni giorno che passa, solo per migliorare. So che per battere Jannik il livello che devo mantenere è molto alto“.