Alcaraz, la festa per il Roland Garros è uno sfottò a Sinner? Carlos nella bufera, anche Ferrero lo richiama

Polemiche per le celebrazioni a tema Italia di Carlos in un celebre ristorante parigino dopo il trionfo in finale su Jannik: lo stesso coach dello spagnolo l'invita a contenersi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In campo i pugnetti al cielo dopo un punto realizzato, o la mano all’orecchio a incitare il pubblico a tifare ancora più forte per lui. E dopo la partita i festeggiamenti sfrenati. Forse addirittura irridenti, o comunque irrispettosi, nei confronti del degno rivale della finale più bella della storia del tennis, almeno degli ultimi anni. È polemica per i comportamenti di Carlos Alcaraz, il fenomeno spagnolo che si è confermato campione del Roland Garros grazie al successo nel match infinito su Jannik Sinner. A finire nel mirino dei social, stavolta, sono stati gli eccessi durante la festa di Carlitos e del suo staff a Parigi.

Alcaraz, la festa sfrenata dopo la vittoria su Sinner

Alcaraz, del resto, lo aveva annunciato già durante la premiazione, quando la sua maglietta era ancora sporca della terra rossa dello Chatrier: “Stasera festeggerò”. E le celebrazioni si sono protratte a lungo, nella notte tra domenica e lunedì. Carlos e l’entourage hanno lasciato il “Siena”, ristorante italiano nel cuore della capitale francese, alle due e mezza. Arrivati alle 22, si sono dati alla pazza gioia: team, amici, parenti, tutti uniti nella gioia e nell’entusiasmo. Con loro, naturalmente, il trofeo vinto nel torneo francese. E un piccolo fuori programma: a fine festa si è perso l’autista, Carlos ha dovuto aspettare un sostituto per rientrare nel suo hotel.

Cibo e musica dell’Italia: da Carlos mancanza di rispetto?

Il motivo che ha scatenato la polemica, però, è stato un altro. Come documentato da video e clip diffuse sui social, a fare da sottofondo a canti, balli e fiumi di champagne sono state musiche italiane, da “Bella ciao” a “Nel blu dipinto di blu”, col celebre ritornello “Volare”. Anche i piatti serviti nel ristorante, tutte specialità tipiche della cucina toscana, sono state ovviamente di tipico stampo italiano. Sul web in tanti, soprattutto tifosi di Sinner, ci hanno visto uno sberleffo nei confronti di Jannik. Delle frecciate che sarebbero state decisamente inopportune, visto anche il rispetto di Jannik nei confronti del rivale e del suo staff.

Roland Garros, la tirata d’orecchie di Ferrero ad Alcaraz

Riesce francamente difficile credere a possibili sfottò di Alcaraz nei confronti di Sinner, anche perché le canzoni della festa sono molto famose anche in Spagna e in Sudamerica. Qualche eccesso però c’è stato senz’altro, se è vero che Juan Carlos Ferrero, coach di Carlitos, lo ha pubblicamente bacchettato nel corso di un’intervista a El Larguero. “Dopo la finale del Roland Garros gli ho detto di divertirsi: se lo meritava, dopotutto. Ma gli ho anche ricordato che è un tennista“, le parole del tecnico che raccontano tutto. “Lo conosciamo, sappiamo com’è. Tornerà nei prossimi giorni e lo farà come sempre con un buono stato d’animo, rigenerato. Non è tanto la festa in sé, è la disconnessione: stare con gli amici, non pensare al tennis, vivere da 22enne”.