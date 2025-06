Sinner: il cuore spezzato e l’ammissione sulla finale del Roland Garros e su Alcaraz. Vagnozzi consola Jannik

Simone Vagnozzi prova a consolare il numero 1 al mondo che fatica a mettersi alle spalle la sconfitta e le chance non sfruttate contro Alcaraz in finale al Roland Garros

L’amarezza e il dispiacere per la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz rimane nell’animo di Jannik Sinner, che in conferenza stampa ha parlato anche dei pensieri avuto dopo le chance sprecate nel quarto set e paragonato lo spagnolo ai Big3. A consolare il n°1 al mondo ci ha però pensato il suo allenatore Simone Vagnozzi attraverso un bel messaggio su Instagram.

Sinner con il cuore spezzato

“Questa fa male”. Dopo la sconforto mostrato in campo e durante la premiazione in seguito alla cocente sconfitta contro Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros, Jannik Sinner ha confermato anche in conferenza stampa tutta la sua tristezza per la conclusione di uno dei match già unanimemente definiti tra i più belli e avvincenti nella storia di questo sport.

E anche il giorno dopo l’amarezza non è certo passata, come conferma il post sul proprio profilo Instagram in cui ha condiviso un paio di immagini della finale facendo nuovamente i complimenti ad Alcaraz, il tutto accompagnato da un cuore spezzato nella didascalia e da questo messaggio: “Ho dato tutto quello che avevo, questa volta non ha pagato. Al prossimo anno”.

Sinner e le chance sprecate in finale

In conferenza stampa Sinner è anche tornato sulla partita, nello specifico sulle emozioni e sui pensieri che gli sono passati per la testa dopo le occasioni perse nel corso dell’incontro: “Cosa mi passava per la testa dopo il quarto set e dopo la partita? Penso sia abbastanza ovvio quello che a cui stavo pensando (dice riferendosi alle chance non sfruttate, ndr). Ma alla fine mentre giochi non pensi alle occasioni perse. Ho provato a cancellare tutto quello che era successo. Sono deluso dal quarto set, ma sono rimasto lì, non gli ho regalato punti, ma quando è finita è finita”.

L’ammissione di Sinner su Alcaraz

La sconfitta di ieri ha confermato anche come Alcaraz stia diventando una sorta di bestia nera per Jannik, che ha perso gli ultimi cinque confronti diretti ufficiali (quindi escludendo l’esibizione del Sex Kings Slam) e le ultime tre sfide a livello slam contro lo spagnolo. Proprio per spiegare quanto difficile sia battere Carlos soprattutto nei match al meglio dei cinque set, Sinner ha paragonato Carlos a due leggende come Rafael Nadal e Novak Djokovic: “Battere Nadal e Djokovic, e certamente anche Federer che però non ho mai avuto il piacere di affrontare, richiede tantissimo e ho la stessa sensazione quando affronto Alcaraz”.

Messaggio Vagnozzi

A provare a consolare Sinner ci ha pensato anche il suo allenatore Simone Vagnozzi, che in un post su Instagram ha condiviso il dispiacere di Jannik, dedicandogli però anche un bellissimo messaggio di supporto, in cui ha mostrato ancora una volta quanto sia fiero e onorato di lavorare al suo fianco e rilanciando le ambizioni per infuturo, perché da una finale come quella di ieri ci sono da prendere anche i tantissimi aspetti positivi:

“Fa male. Ma sono queste le partite che ti forgiano, che definiscono chi sei. Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c’è dietro ogni colpo, ogni scatto, ogni salto, ogni pugno: una dedizione totale. Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis, ma anche un cuore e una resilienza da numero uno. Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più. Essere al tuo fianco non è solo un onore, ma una responsabilità che porto con fierezza. Questa storica partita ti renderà ancora più forte. Grazie Jannik. Congratulazioni ad Alcaraz e a tutto il suo team”. Messaggio poi ricondiviso da Sinner con tanto di emoji del cuore come segno d’apprezzamento.