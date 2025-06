Accuse folli a Sinner, Bertolucci lo difende: "Non l'ha persa lui, applausi ad Alcaraz. È Jannik il numero 1"

Il ko nella finale del Roland Garros non cambia il giudizio sull'azzurro: "Ha mostrato ancora una volta di che pasta è fatto". Carlos "assolto" per i pugnetti al pubblico.

Incredibile ma vero, sul web sono comparse accuse nei confronti di Jannik Sinner dopo il ko nell’epica finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Anche i tifosi del rosso di San Candido ci sono rimasti male per l’esito del match, qualcuno è arrivato addirittura a rimproverare il campione azzurro per la mancata vittoria. Che, a dire il vero, a un certo punto sembrava ormai a un passo, soprattutto quando Jannik si è guadagnato quei tre matchpoint sul punteggio di 5-3 nel quarto set. Chi non accusa ma anzi difende Sinner è Paolo Bertolucci, che su X ha analizzato la supersfida con la consueta lucidità.

Roland Garros, Sinner-Alcaraz: l’analisi di Bertolucci

Questo il post condiviso sul suo account X dall’ex capitano azzurro di Davis, oggi apprezzato commentatore tecnico su Sky: “Lo sport del diavolo ha colpito ancora una volta! Applausi al vincitore ma Sinner ha mostrato ancora una volta di che pasta è fatto“. Un giudizio che mette in chiaro come, pur nella sconfitta, Sinner abbia dimostrato di essere il più forte. Anche rispetto al trionfatore, anche rispetto ad Alcaraz che pure è riuscito a battere per l’ennesima volta – la quinta di fila – il suo rivale italiano. Entrambi, probabilmente, si spartiranno tutto ciò che c’è da vincere nei prossimi anni. O quasi.

Il limite di Sinner? Per Bertolucci conta la classifica ATP

Tra le prime repliche al post di Bertolucci, un messaggio di Riccardo Gentili: “No, Sinner ha dimostrato ancora una volta che non riesce a battere Alcaraz. Questo è il suo limite, un limite enorme, che significa tutto. E ho paura che resterà un limite insormontabile per tutta la carriera di Sinner”. Pronta la controreplica dell’ex campione azzurro, vincitore della Davis nel 1976 a Santiago del Cile: “Limite enorme? L’importante è la classifica mondiale e Jannik è n 1“. Ma sono davvero tanti i rilievi e le critiche a Sinner che si fa quasi fatica a contarle. Bertolucci pazientemente risponde a tutte.

Critiche a Jannik, le risposte pungenti del commentatore Sky

Scrive Francesco Riccio: “Spiegami di che pasta è fatto uno che sbaglia 3 match point“. E Bertolucci lo spiega: “È accaduto a Federer, a Djokovic, a Sinner e accadrà anche a Alcaraz. È il tennis”. Greg invece se la prende con Alcaraz, accusato di aver aizzato il pubblico parigino: “Maestro che ne pensa dei pugnetti e delle dita all’orecchio continui per farsi incitare di Alcaraz? Per me sono gesti poco sportivi, a prescindere dal pubblico francese la cui scarsa sportività è ben nota”. La replica: “Un match fantastico che avrebbe potuto disputarsi senza arbitro e tu pensi ai pugnetti?“. Infine, sul giudizio di Roberto Messora: “Onestamente l’ha persa Sinner. Diciamo la verità”. Franca la risposta: “Onestamente no!”.