Roland Garros, Sinner a pezzi: “Non dormirò”. Alcaraz lo consola, poi ringrazia il pubblico schierato di Parigi

Dopo la lunga e incredibile battaglia in finale al Roland Garros, Sinner si è lasciato andare mostrando tutto il proprio dispiacere sino quasi alle lacrime, venendo poi consolato da Alcaraz

La finale 2025 del Roland Garros è stata una partita epica, giocata in maniera magistrale da entrambi i giocatori. Un piacere per tutti gli spettatori e soprattutto per Carlos Alcaraz. Certamente meno per Jannik Sinner, che a fine partita ha faticato a trattenere le lacrime per il dispiacere di aver perso un match disputato alla grande e nel quale non è riuscito a convertire tre match point nel quarto set.

A consolare il n°1 al mondo ci ha pensato però il suo rivale Alcaraz, che nel discorso di premiazione gli ha dedicato belle parole, ringraziando poi anche il pubblico di Parigi, schierato palesemente per lui e che lo ha aiutato a rialzarsi nei momenti di difficoltà del match.

La tristezza di Sinner a fine partita

Un match giocato in maniera incredibile eppure perso da Jannik Sinner, che dopo essere andato avanti di due set e non aver convertito tre match point nel quarto set è stato rimontato da Carlos Alcaraz. Forse proprio l’aver visto il titolo sfuggirgli di mano dopo essere stato così vicino gli ha comportato quella tristezza che nel post partita ci ha mostrato un Sinner quasi inedito.

Dopo l’abbraccio con Carlitos a fine partita Jannik si è infatti seduto nella sua panchina in attesa della premiazione, faticando a trattenere le lacrime, e forse facendone anche scappare qualcuna, mentre si teneva il viso avvolto tra le proprie mani, a testimonianza della ferità che questa sconfitta gli ha comportato.

Sinner: “Non so se dormirò stanotte”

Anche nel suo discorso di premiazione del Roland Garros, dopo aver fatto tutti i ringraziamenti del caso ed essersi congratulato con Alcaraz, Sinner ha espresso tutto il proprio dispiacere, ammettendo che non sa se riuscirà a dormire stanotte: “Ciao a tutti, congratulazioni Carlos, un’altra partita eccezionale, complimenti a te e al tuo team, sono felice per voi, ve lo meritate. Più facile giocare che parlare in questi momenti (ride, ndr). Grazie al mio team, abbiamo dato tutto. Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, anche se ora è molto difficile. Grazie ai raccattapalle, rendete molto più facile il nostro lavoro. Grazie ai giudici di linea e di sedia. È un grande privilegio per noi giocatori giocare qui. Sono comunque molto felice di questo trofeo. Non dormirò molto questa notte ma va bene così. Ringrazio l’organizzazione, ci rendete tutto più facile e ovviamente grazie al pubblico. Grazie a tutti, ci vediamo l’anno prossimo”.

Alcaraz consola Sinner

Subito dopo il discorso di Sinner è toccato a quello di Alcaraz, che ci ha tenuto subito a consolare il proprio rivale, dedicandogli belle parole e una previsione ottimistica sul futuro: “Ciao a tutti. Jannik, il tuo livello è incredibile, hai avuto due settimane pazzesche. Congratulazioni a te e al tuo team, so quanto ci tenevi a vincere questo trofeo, ma sarei campione non una, ma più volte. È un privilegio condividere questo campo con te. Sono grato di poter scrivere la storia con te, sei un esempio per me e per tutti, sei una fonte d’ispirazione. In bocca al lupo per il futuro”.

Alcaraz è passato poi ai consueti ringraziamenti, dedicandone uno in particolare al pubblico di Parigi – sempre molto schierato dalla sua parte – che come da lui sottolineato gli ha dato la forza di reagire nei momenti difficili del match: “Grazie al mio team, alla mia famiglia. Riesco a condividere queste emozione con voi. Sono fortunato perché tantissimi amici da Murcia sono venuti qui, mi avete aiutato oggi a vincere. Ringrazio anche quelli che non sono riusciti a venire qui. Grazie agli organizzatori, ai raccattapalle, ai giudici di linea, di sedia, agli sponsor. Grazie Amelie (Mauresmo, ndr) per l’organizzazione del torneo, so che non siamo semplice da gestire (ride, ndr). Pubblico di Parigi, mi avete dato un supporto importantissimo sin dal primo allenamento. Grazie, non vi posso ringraziare abbastanza, sarete sempre nel mio cuore, ci vediamo l’anno prossimo”.