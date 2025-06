Wimbledon, Sabalenka e la rivelazione sull’allenamento con Sinner: “Ero esausta”. Poi il paragone con Djokovic

Per prepararsi all'inizio di Wimbledon, Sabalenka ha avuto la fortuna di allenarsi con Djokovic e Sinner, spiegando poi alla stampa come allenarsi con due giocatori del loro livello le sia stato estremamente utile

Nel corso della settimana precedente all’inizio di Wimbledon, Aryna Sabalenka ha avuto modo di allenarsi in compagnia dell’ex n°1 ATP Novak Djokovic e dell’attuale leader della classifica maschile Jannik Sinner. Esperienze molto utili alla bielorussa, come confermato dalla stessa, che ha svelato anche un aneddoto sulla sessione condivisa con l’altoatesino.

Sabalenka: “Grata a Djokovic per i consigli”

Dopo le due finali slam su due perse nel 2025, la n°1 WTA Aryna Sabalenka si presenta a Londra con l’obiettivo di conquistare il suo primo titolo in carriera a Wimbledon. E quale modo migliore per preparasi ai Championships se non allenarsi con chi questo torneo lo ha vinto già in sette occasioni come Novak Djokovic.

La bielorussa ha infatti avuto la chance di allenarsi con il suo amico Nole in questi giorni precedenti all’inizio di Wimbledon. Un’esperienza estremamente utile, come da lei confermato, soprattutto per i consigli che il serbo le ha dato: “Allenarsi con Djokovic non è una cosa che tutti riescono a fare. Lui è il migliore ed è stato incredibile ricevere dei consigli sinceri. Abbiamo chiacchierato parecchio, all’incirca per una mezz’ora, per esempio delle cose che mi mettono un po’ in difficoltà. Sono davvero grata dei suoi consigli e di aver potuto sentire la sua opinione. Mi sarebbe piaciuto ascoltarlo per quattro ore, ma entrambi abbiamo degli impegni”.

La rivelazione di Sabalenka sull’allenamento con Sinner

Prima di Djokovic Sabalenka aveva avuto l’opportunità di allenarsi anche con Jannik Sinner, un’esperienza estenuante dal punto vista fisico stando alle parole della n°1 WTA, che certamente in quanto a potenza e velocità di palla è seconda a pochi: “Ho scambiato un paio di colpi anche con Jannik. Abbiamo palleggiato per dieci minuti ed è stato fantastico, ma ero esausta”.

Aryna ha poi fatto confrontato i suoi due sparring partner d’eccezione, paragonandoli e riservando loro un bel complimento: “Da un tennista del suo calibro si può imparare tanto e lo stesso vale per Djokovic. È come giocare a un altro livello”.

Sabalenka e le sfide di precisione con Sinner e Djokovic

Con entrambi Sabalenka è stata protagonista di una simpatica sfida di precisione, nella quale due giocatori hanno l’obiettivo di colpire un tubo di palline posizionato a circa tre quarti campo mentre sono intenti a palleggiare da fondo campo. Il primo atto ha visto Aryna trionfare su Sinner, con Darren Cahill e Simone Vagnozzi che hanno dovuto pagare pegno per Jannik. Nel secondo invece la bielorussa non è riuscita a ripetersi, cedendo questa volta a Djokovic.