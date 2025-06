Sinner sconfitto da Sabalenka: la sfida speciale, Cahill e Vagnozzi ne fanno le spese. Lopez, previsione su Jannik e Alcaraz

Il numero 1 dell’ATP si è allenato con la leader della classifica WTA: la marcia di avvicinamento è già cominciata. E per l’ex tennista spagnolo, Jannik è uno dei favoriti anche sull’erba

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner comincia a prendere confidenza con l’erba di Wimbledon. Il numero 1 del tennis mondiale è arrivato al SW19 di Londra per cominciare subito ad adattarsi alla superficie, fare i primi allenamenti e lasciarsi alle spalle quello che è successo nelle ultime settimane.

I dubbi a Wimbledon

E’ bastata una sconfitta, forse in pieno stile italiano, a scatenare ansia, timori e dubbi. Il ko di Sinner contro Bublik ad Halle è arrivato come un fulmine a ciel sereno, quando si cominciava a pensare che l’altoatesino non potesse mai più perdere (ad eccezione dei match con Alcaraz). Di certo i 450 punti lasciati per strada dal numero 1 del mondo non gli hanno fatto piacere ma l’etica del lavoro resta la stessa e Wimbledon è un’altra storia. Le scorie della finale del Roland Garros non sono di certo passate ma l’azzurro a Londra arriva comunque come uno dei grandi favoriti alla vittoria finale.

L’allenamento con Aryna Sabalenka

I numeri uno al mondo hanno deciso di condividere il campo a Wimbledon per i primi colpi sull’erba inglese. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka arrivano da una settimana un po’ deludente in Germania (ad Halle per l’azzurro, a Berlino per la bielorussa) e per certi versi per loro può essere anche un vantaggio. L’arrivo anticipato a Wimbledon dà entrambi la possibilità di allenarsi e preparare bene lo slam inglese con meno partite nel motore. I due però oggi si sono lenti, divertiti allo stesso tempo visto che il loro non è stato un allenamento normale. Nelle due metà campo era presente infatti uno tubo di palline e l’obiettivo era quello di riuscire a centrarlo, dopo qualche scambio è stata la bielorussa a centrare il bersaglio con il rovescio. Ma a pagare la penitenza non è stato Jannik, bensì il suo team con Vagnozzi, Cahill e gli altri che sono stati costretti a fare dei piegamenti.

La previsione di Feliciano Lopez

Tra i grandi estimatori di Jannik Sinner c’è senza dubbio Feliciano Lopez che già in passato ha espresso le sue lodi per l’azzurro. E anche alla vigilia del torneo l’ex giocatore spagnolo sembra non avere dubbi: “Penso che Sinner possa avere successo a Wimbledon – hai detto a Sky Sport – Il suo movimento in campo è assurdo. E per giocare sull’erba quello è un aspetto fondamentale. Ma ha quasi tutto, il movimento, il servizio e una delle migliori risposte che abbia mai visto. Non sono affatto sorpreso di vedere lui e Alcaraz dominare. Oltre al talento, anche tecnicamente e fisicamente sono tra i migliori al mondo. Senza dimenticare la mentalità di riuscire a giocare per tanto tempo ad alto livello. In questo momento non penso ce ne siano altri che possono fare quello che loro hanno fatto a Parigi”.