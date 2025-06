Halle, Bublik lo batte e trionfa, Medvedev fa ridere tutti: "Spero che affronti Alcaraz o Sinner a Wimbledon"

Il kazako, che aveva eliminato Jannik agli ottavi, bissa il successo del 2023 e scoppia in lacrime: ma la scena se la prende lo Zar, con un curioso siparietto al termine del match.

Aleksandr Bublik si conferma un fenomeno sull’erba e, dopo aver eliminato Jannik Sinner agli ottavi di finale, fa suo il torneo di Halle bissando il successo del 2023. Vittoria e lacrime per il kazako, che in finale ha piegato Daniil Medvedev spezzando un vero e proprio incantesimo che lo vedeva sistematicamente sconfitto contro il russo. Alla fine, però, hanno festeggiato insieme, Sascha e lo Zar. E Daniil ha pure fatto ridere il compassato pubblico tedesco con una battuta delle sue.

Halle, la vittoria di Bublik in finale su Medvedev

Aveva una striscia aperta di sei sconfitte consecutive contro Medvedev, ma Bublik è talmente in forma di questi tempi da battere persino le statistiche e da infrangere consolidati tabù. Praticamente perfetta la sua prestazione contro un vecchio volpone del calibro di Daniil, costretto ad arrendersi in due set. Nel primo Bublik è riuscito a strappare il servizio al suo rivale e a chiudere sul punteggio di 6-3, nel secondo invece è ricorso al tie-break, spuntandola sul 7-6.

Le lacrime del kazako e la festa insieme al russo

Lacrime di commozione a fine partita per Bublik, che ha confessato: “Dopo Wimbledon 2024 ho pensato di smettere. E ora accade questo, prima i quarti di finale a Parigi, poi la vittoria qui. Non ho parole”. Fiumi di lacrime e anche di champagne, con Medvedev e Bublik che hanno festeggiato insieme. Eccezionale la sportività del russo, che pure qualche minuto prima aveva rubato la scena con una battuta di spirito.

L’augurio di Medvedev a Bublik in vista di Wimbledon

Il russo aveva anzitutto fatto i complimenti all’avversario per la vittoria: “Congratulazioni a te e al tuo staff”. Quindi l’esilarante augurio: “Spero che a Wimbledon ti ritroverai dalla stessa parte del tabellone di Carlos Alcaraz. Ti prego, a Wimbledon gioca contro Carlos o contro Jannik“. E giù risate. Bublik, d’altro canto, è un po’ una mina vagante del sorteggio in vista dello Slam londinese, uno dei giocatori che probabilmente i big si augurano di non affrontare, per lo meno non tanto presto.