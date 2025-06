ATP Halle, Vavassori e Bolelli ko in finale: la vendetta di Krawietz e Puetz. Dopo Sinner l’erba tedesca è ancora amara

Il doppio italiano si ferma in final contro la coppia formata dai due padroni di casa (vincitori anche a Torino): si chiude una settimana amara per i colori italiani

Una finale sembrata quasi stregata quella giocata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani non riescono a bissare il successo conquistato ad Halle nel 2024 e si prendono proprio contro la coppia (Krawietz-Puetz) che avevano battuto lo scorso anno. La coppia italiana dà la sensazione di non aver ingranato ancora agli stessi ritmi rispetto alla scorsa stagione. Si chiude una settimana amara per i colori italiani dopo l’eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner contro Bublik.

Vavassori e Bolelli: partenza lenta

Ad Halle va in scena la finale “remake” dello scorso anno in doppio ma a differenza del 2024 stavolta i due azzurri sembrano non partire con lo stesso piglio. Il pubblico di casa è tutto per la coppia tedesca con Bolelli e Vavassori che danno l’impressione di essere scesi in campo poco determinati, ci mettono un po’ a entrare nel ritmo del match ma nel doppio gli errori si pagano a caro prezzo con Krawietz e Puetz che si prendono il break, hanno anche altre occasioni e chiudono senza patemi con il punteggio di 6-3.

Quante occasioni sprecate

Le occasioni sprecate diventano invece il tema del secondo set. Sono gli azzurri che hanno due occasioni per riuscire a piazzare il break ma nei momenti decisivi i due tedeschi trovano sempre il colpo giusto per salvarsi. La partita si decide quindi al tiebreak con gli azzurri che sono costretti sempre a rincorrere. Anche nel game decisivo hanno sulla racchetta un paio di occasioni importanti ma non riescono a trasformarle con Krawietz e Puetz che però non sbagliano niente e portano a casa il torneo.

Maiorca poi Wimbledon: la coppia azzurra continua

A fine partita Bolelli conferma, almeno in apparenza, la sua intenzione di continuare a giocare anche nel 2026 quando viene pungolato sulla possibilità di fare la finale anche nella prossima stagione: “Oggi non è stata la nostra giornata, Krawietz e Puetz oggi hanno meritato la vittoria. Non siamo tedeschi ma riceviamo sempre grande supporto. E vediamo, magari anche l’anno prossimo c’è la possibilità di giocare una finale qui”.

La stagione sull’erba continua per Bolelli e Vavassori che prima del grande appuntamento di Wimbledon, saranno testa di serie numero 1 anche al torneo di Maiorca sempre sull’erba dove sperano non solo di affinare la preparazione in vista dello slam maa anche di racimolare punti preziosi nella race.

