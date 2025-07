Wimbledon, il disastro nel doppio è completo: fuori pure Errani e Vavassori, eliminati al secondo turno

Si chiude l'avventura di "Wave" e "Saretta", sconfitti da Jackson Withrow e Irina Khromacheva: beffarda rimonta al terzo set, tra stop per pioggia e clamorosi blackout.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tre italiani agli ottavi nel tabellone del singolare maschile, poi il vuoto. Nessun rappresentante del tennis tricolore in campo nella seconda settimana di Wimbledon nel singolare femminile, nel doppio maschile, nel doppio femminile e – novità fresca fresca dell’assolato pomeriggio domenicale – anche nel doppio misto. Andrea Vavassori e Sara Errani, infatti, sono stati eliminati al secondo turno dalla coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva. La loro avventura in comune sull’erba londinese è già finita.

Wimbledon, il cammino di Vavassori ed Errani è finito

Teste di serie numero 3 del main draw, “Wave” e “Saretta” (reduci dal trionfo al Roland Garros) sono arrivati a due punti dalla vittoria e dal passaggio del turno nel secondo set, prima di crollare nel terzo. Beffarda la rimonta subita dalla coppia azzurra, evidentemente disturbata – ma non è una scusante: tutt’altro – dalle continue interruzioni per pioggia che hanno caratterizzato l’incontro. È mancata freddezza, è mancato anche un pizzico di lucidità nei momenti decisivi del secondo e del terzo set, dopo che il primo era stato vinto in scioltezza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Saretta e Wave, buona partenza contro Withrow e Khromacheva

Pronti via e il primo set, infatti, si è trasformato quasi in una marcia trionfale per i due italiani. Capaci di vincere a zero i primi due giochi e poi di capitalizzare il break conquistato grazie al 6-3 di fine frazione, giunto dopo la prima sospensione per pioggia: un’ora di stop, che non ha frenato il duo azzurro. Sei a tre in 29 minuti di gioco, preludio a un secondo set incertissimo e vissuto punto a punto. Sei a sei e tie-break inevitabile, giocato però dopo la seconda sospensione di giornata: stavolta decisamente più breve.

Gli stop, la rimonta e la sconfitta: Errani e Vavassori eliminati

Meglio Khromacheva e Withrow al ritorno in campo: 5-1 nel tie-break. Clamorosa la rimonta di Errani e Vavassori, bravi a riportarsi in parità sul 6-6. Poi, però, il vuoto, col servizio da sotto di Saretta – marchio di fabbrica della giocatrice azzurra – che non ha sortito gli effetti sperati. E dopo la vittoria del tie-break, i rivali hanno preso il largo anche nel et successivo, vinto senza troppi problemi ul 6-2. Un’ora e 49 minuti in totale, per sancire l’eliminazione dell’ultima coppia di doppio azzurra.