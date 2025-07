Sampdoria, il calendario regala una serie B in salita: da Monza a Palermo, tutte le trasferte più dure nel girone d’andata

Dopo l’esordio a Marassi col Modena i blucerchiati affronteranno le squadre più attrezzate per la promozione nei primi 5 mesi di campionato. Donati: “L’ambiente dev’essere unito”

Il calendario della Serie B 2025/26 comunicato oggi a Mantova presenta un girone di andata da brividi per la Sampdoria: nei primi 5 mesi di campionato i blucerchiati affronteranno tutte le trasferte più difficili, da Monza a Empoli fino a Palermo.

Serie B, girone d’andata da brivido per la Sampdoria

Rimasta in Serie B per il rotto della cuffia, la Sampdoria deve prepararsi a vivere un avvio di stagione piuttosto complicato. Il calendario della regular season 2025/26 composto oggi con la cerimonia di Mantova ha infatti restituito ai blucerchiati un girone d’andata dal livello di difficoltà molto alto: di fatto, la Samp giocherà la maggior parte delle trasferte più complicate del torneo – per valore degli avversari o difficoltà ambientali – nei primi 5 mesi della stagione.

Esordio a Marassi col Modena, poi il tour de force

Il campionato di Serie B della Sampdoria si aprirà nel week end del 22-23 agosto a Marassi, contro il Modena: quella contro i canarini è solo la prima delle 38 giornate della stagione regolare, ma rappresenta già una gara da non fallire per la squadra del nuovo allenatore Massimo Donati, così come il match interno della 3a giornata contro il Cesena (12-13 settembre). Dopo l’esordio, infatti, la Samp andrà a Bolzano per affrontare il Südtirol, mentre dopo il Cesena lo attende una doppia trasferta dal coefficiente di difficoltà altissimo: 4a giornata in casa del Monza, 5a a Bari.

Le altre trasferte proibitive

Ma il girone di andata della Sampdoria presenta ancora trasferte piuttosto complicate. Tra ottobre e dicembre i blucerchiati giocheranno lontano da Marassi i derby liguri con Entella (8a giornata, 18 ottobre) e Spezia (14a giornata, 29 novembre) e sfideranno sul loro terreno di gioco le altre due retrocesse dalla serie A, ovvero l’Empoli (10a giornata, 28 ottobre) e Venezia (12a giornata, 8 novembre). A chiudere il girone di andata il viaggio a Palermo (16a giornata, 13 dicembre), seguite da quelle a Padova (17a giornata, 20 dicembre) e Avellino (19a giornata, 10 gennaio).

Da Donati appello all’unità

La prospettiva di un avvio tanto duro ha però anche un lato positivo: se a inizio gennaio la Sampdoria dovesse ancora essere in zona playoff o promozione, allora l’idea di raggiungere la Serie A potrebbe prendere corpo sul serio. Intanto Donati ha caricato l’ambiente blucerchiato invitandolo all’unità in vista della gara di esordio col Modena.“In campo bisogna andare forte, sempre, dalla prima all’ultima giornata e stiamo lavorando per questo – ha detto il neo-allenatore della Samp -. È un luogo comune, ma la penso davvero così: dobbiamo incontrarle tutte e starà a noi farci trovare pronti fin dall’inizio. Cominceremo in casa, davanti al nostro pubblico, e questo deve essere un punto di forza nel nostro cammino. Un cammino da affrontare tutti uniti, nella stessa direzione, con armonia e un gruppo solido, che si impegna, suda e fatica per un unico obiettivo”.