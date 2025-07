Diretta Live calendario Serie B mercoledì 30 luglio: si apre la stagione del campionato cadetto

La Lega B ha emesso le regole per la compilazione del calendario. Anche quest’anno è stato confermato il calendario asimmetrico, sia per garantire più aleatorietà al campionato sia per tenere conto delle esigenze di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli club. Ciò vuol dire che il girone di ritorno non sarà speculare a quello di andata. Vista la presenza del calendario asimmetrico, è stato stabilito che tra la gara di andata e di ritorno devono intercorrere almeno 6 gare. È stato anche chiarito che non ci saranno più di tre doppiette nell’arco del campionato, cioè due gare consecutive giocate o in casa o fuori casa. Queste doppiette non potranno essere giocate nelle ultime quattro giornate di campionato, quando deve essere garantita un’alternanza perfetta tra casa e fuori casa.