Calciomercato Serie B: Dorval saluta il Bari, lo Spezia prende Comotto dal Milan. Avellino su Tutino

Plusvalenza record per la famiglia De Laurentiis, che aveva scelto di non girare al Napoli l'esterno. Attivo l'Avellino, che lavora per Tutino

È sempre calciomercato anche in Serie B. Domenica ricca di trattative e affari in via di definizione, con il Bari che saluta definitivamente il talentuoso Dorval, pronto a raggiungere i russi del Rubin Kazan. Plusvalenza record per la famiglia De Laurentiis. Nuovo innesto, invece, per lo Spezia di Luca D’Angelo, che chiude l’operazione con il Milan e si regala il giovane Comotto. Avellino sempre vigile su Gennaro Tutino, che potrebbe lasciare la Sampdoria.

Dorval saluta il Bari e va al Rubin Kazan: i dettagli dell’affare

Il passaggio di Mehdi Dorval al Rubin Kazan rappresenta già uno degli affari dell’estate in Serie B. Accordo raggiunto tra il Bari e la società russa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dal valore pari a 2,5 milioni di euro. Contratto fino al 30 giugno 2029 per il calciatore. Per il club pugliese, invece, si tratta della plusvalenza più importante dell’era De Laurentiis, con il tandem Magalini-Di Cesare già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza.

Un vuoto da colmare al più presto, al fine di consentire a Fabio Caserta di lavorare con maggiore serenità e una rosa più vicina alla sua idea di gioco. In cima al taccuino dell’area tecnica c’è Marco Sala del Como, per il quale ha presentato un’offerta nelle ultime ore anche il Padova di Matteo Andreoletti. Forte, però, la concorrenza dei galletti, che ora hanno a disposizione un tesoretto non indifferente.

Spezia, ecco Comotto dal Milan: i dettagli dell’accordo

Christian Comotto sarà un nuovo calciatore dello Spezia. Colpo “under” per Luca D’Angelo, che si prepara ad accogliere il gioiello classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Intesa totale tra le parti, con il ragazzo che passerà in prestito ai bianconeri, pronti a ricevere anche un bonus per ogni presenza del 17enne “figlio d’arte”.

Non è finita qui per lo Spezia. Nel mirino c’è Davide Veroli del Cagliari, corteggiato anche dal Palermo. Per Adam Kadlec, invece, gli aquilotti devono battere la concorrenza dello Slovan Bratislava, interessato al classe 2003 del Bohemians 1905. Operazione che, in ambo i casi, si può chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Juve Stabia, Burnete e Battistella per Abate. Avellino in pressing su Tutino

Scatenata la Juve Stabia di Ignazio Abate e del ds Matteo Lovisa: domani le visite mediche di Burnete, in arrivo dal Lecce. L’attaccante si trasferisce in prestito secco all’ombra del “Menti”, dove approderanno presto i giovani Mannini e Reale, in uscita dal vivaio della Roma. Si avvicina anche l’acquisto di Thomas Battistella, fuori dal progetto tecnico del Modena.

Restiamo in Campania, con l’Avellino di Raffaele Biancolino che ha manifestato la volontà di voler definire la rosa con un difensore centrale e un altro attaccante “over”. L’obiettivo numero uno è Gennaro Tutino della Sampdoria, che potrebbe accettare la corte degli irpini e lasciare i blucerchiati a titolo temporaneo. Passi avanti nella serata di ieri, quando il ds Aiello ha avuto l’opportunità di interloquire nuovamente con l’agente Mario Giuffredi, presente a Frosinone per l’amichevole tra i Lupi e la Lazio di Sarri.

Per quanto concerne il pacchetto arretrato, persa la corsa ad Obaretin del Napoli, vinta dall’Empoli di Guido Pagliuca, che si aggiudica le prestazioni sportive del talento azzurro, protagonista nel ritiro di Dimaro con la prima squadra di Conte.