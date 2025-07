Infantino: "Il Mondiale per club e' stato un enorme successo"

“Numeri record per spettatori e ricavi, un enorme successo” per Gianni Infantino, nonostante “previsioni negative e critiche, che saranno uno stimolo per migliorare la prossima edizione”. Il n.1 della Fifa promuove il mondiale per club e ne snocciola i dati: “quasi 2.500.000 di spettatori, in media 40.000 a partita, mentre i telespettatori sono stati tra i due e i tre miliardi”. Smentite le Cassandre che temevano un flop finanziario: “Ricavi sopra i 2 miliardi, in media 33 milioni per ognuna delle 63 partite. Non ci sono altri tornei per club con queste cifre”.