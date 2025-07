Fabian Ruiz: a Napoli era il "cammellone", al Psg può vincere il Pallone d'oro

Lo spagnolo, non compreso in serie A, è diventato fondamentale nel gioco di Luis Enrique e dopo gli anni italiani è una stella di prima grandezza

Il nomignolo glielo diede Enrico Fedele, ex dg del Parma e storico agente dei fratelli Cannavaro: “Fabian Ruiz è un cammellone, ho avuto un giocatore uguale a lui, Micoud. Aveva una tecnica sopraffina, ma aveva un passo lungo lungo, leve enormi. Anche a lui dissi che sembrava un cammellone: è questione di dismetria tra arti inferiori e torace, la messa in moto, che ti porta a non avere una corsa molto rotonda e che ti fa sembrare un animale, anche una giraffa ed un dromedario se preferite”. Erano gli anni in cui il centrocampista spagnolo voluto da Ancelotti giocava a Napoli, tra alti e bassi. Di acqua sotto i ponti ne è passata e oggi Fabian Ruiz è una stella del firmamento europeo calcistico.

La stella nascosta di Fabian Ruiz

La verità è che tra le stelle parigine di questa stagione, ce n’è una che brilla intensamente, ma forse non in modo così visibile come le altre. O forse è il mondo esterno, troppo concentrato su certi giocatori, che non ne apprezza appieno la brillantezza. Mentre l’attenzione è spesso e comprensibilmente concentrata sulle prestazioni di Ousmane Dembélé o sull’ascesa di Désiré Doué ai massimi livelli, un altro elemento contribuisce in diversi modi alle storiche conquiste del club parigino, già campione d’Europa e a una partita dal diventare, un mese e mezzo dopo, campione del mondo: Fabian Ruiz.

Il mea culpa di Luis Enrique

Non si possono non ricordare le parole di Luis Enrique del 14 febbraio, alla vigilia di una trasferta a Tolosa in Ligue 1, dove il ventinovenne spagnolo segnò l’unico gol della partita. L’allenatore parlò per un minuto intero per riassumere la mancanza di riconoscimento per il suo centrocampista e la sua importanza per la squadra. “Sono molto contento delle sue prestazioni dalla scorsa stagione. So che non abbiamo apprezzato molto il suo contributo alla squadra qui, ma è uno dei migliori giocatori che ho a centrocampo in termini di gioco con i compagni, il che è fondamentale per noi. È capace di essere molto chiaro sotto porta, di fare assist, di giocare tra le linee, senza palla, crea occasioni e ha un buon tiro”, ha detto l’allenatore del PSG, prima di lanciarsi in un insolito mea culpa: “È stato convocato per Euro 2020. Ci dimentichiamo di lui. Non l’ho portato ai Mondiali in Qatar nel 2022 (quando era Ct della Spagna), è stato un errore, e lo accetto. Sono molto contento di quello che porta dentro e fuori dal campo”. Gioca sempre duro, si allena sempre duramente, è sempre pronto per un minuto, quindici o novanta. È molto importante per noi.”

I numeri di Fabian Ruiz

Questa importanza per il gioco della sua squadra si riflette nei numeri. Fabian Ruiz sta disputando la sua migliore stagione, essendo arrivato a Parigi nell’estate del 2022 dal Napoli e avendo un contratto di altri due anni. Ha segnato otto gol e fornito 11 assist in 60 partite in tutte le competizioni. Ha già segnato tre gol in questo Mondiale per Club, a un gol dalla top four. Alla domanda su un possibile titolo onorario di capocannoniere dopo la doppietta in semifinale contro il Real Madrid (4-0) di mercoledì, ha detto: “Non ci avevo pensato. Non mi sto concentrando su questo, cerco di dare il massimo in ogni partita. Se potessi aiutare la squadra a vincere domenica segnando, sarebbe fantastico.” »

Le sue prestazioni e la sua costanza durante tutta la stagione lo rendono un legittimo candidato per i 30 candidati al Pallone d’Oro, la cui lista sarà annunciata il 7 agosto. “Sarebbe giustificato”, assicura il suo agente, Rodolfo Orife. “Ha vinto quasi tutte le competizioni a cui ha partecipato negli ultimi due anni. Con il PSG, ha vinto tutto. È un titolare indiscusso per club e nazionale, dimostrando un livello altissimo e un comportamento individuale impeccabile. So che con la sua personalità, il fatto che non gli piaccia mettersi in mostra, non sempre riceve la considerazione che merita, ma sarebbe ingiusto non pensare a lui, visto tutto quello che ha realizzato.” La risposta arriverà tra meno di un mese. Nel frattempo, Fabian Ruiz ha un altro titolo da aggiungere alla sua lista di successi. Non male per un cammellone.