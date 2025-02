L’ex Napoli Fabian Ruiz si era pentito dell’addio: “Al Psg tornavo a casa piangendo”. Oggi è una star

Il centrocampista spagnolo ha confessato di aver vissuto con difficoltà il trasferimento dal club azzurro a quello parigino

Oggi Fabian Ruiz è un pilastro del Psg di Luis Enrique, ma i primi tempi a Parigi non sono stati affatto facili per il centrocampista spagnolo: “Dopo l’allenamento tornavo a casa piangendo”, ha confessato il giocatore.

Napoli, Fabian Ruiz si era pentito dell’addio

Fabian Ruiz è un ormai un giocatore chiave per il Psg di Luis Enrique, ma prima di affermarsi l’ex centrocampista del Napoli ha vissuto un periodo di grande difficoltà. Lo ha raccontato egli stesso a “Universo Valdano”, trasmissione spagnola di Movistar Plus+. “È stato difficile per me adattarmi, soprattutto alle condizioni meteo – ha confessato Fabian Ruiz – . Sono persino tornato a casa dopo l’allenamento piangendo. Non ero felice e a volte dicevo che non volevo più andare ad allenarmi”.

Psg, il rapporto tra Fabian Ruiz e Luis Enrique

Nella sua prima stagione al Psg, nel 2022/23, Fabian Ruiz collezionò 3 gol e 3 assist in 37 partite: un bottino non male. Ma per Luis Enrique non era un giocatore chiave della squadra, come invece lo è diventato ora. Proprio il rapporto con l’allenatore è stata la chiave della crescita del centrocampista ex Napoli.

“Luis Enrique è un grande maestro, non ti lascia rilassare un secondo – le sue parole sul tecnico -. Penso che alla fine lo apprezzi, devi essere concentrato e migliorare ogni giorno, durante tutta la stagione, perché altrimenti non ti dà fiducia”.

Fabian Ruiz pilastro del Psg

In questa stagione Fabian Ruiz è definitivamente esploso con la maglia del Psg, diventando un pilastro del gioco dei parigini. Titolare nella Ligue 1 e in Champions League, Fabian ha collezionato finora 3 gol e 5 assist, contribuendo in maniera determinante alla fuga del Psg, primo in classifica in campionato con ben 13 punti di vantaggio sul Marsiglia. Fabian, inoltre, sta svolgendo anche un ruolo importante nell’aiutare l’altro ex Napoli Kvicha Kvaratskhelia ad adattarsi al nuovo ambiente e alla nuova squadra.