Adani si schiera sul caso Gasperini-Lookman e rimpiange Kvaratskhelia. Il georgiano esulta sui social

L’opinionista ha ricordato i meriti del tecnico dell’Atalanta nell’esplosione del nigeriano e bacchettato il Napoli per aver ceduto il georgiano senza sostituirlo

Daniele Adani prende posizioni nette sui due casi emersi nella domenica della serie A: l’opinionista si schiera con Gian Piero Gasperini nella querelle tra il tecnico dell’Atalanta e Ademola Lookman, poi attacca il Napoli per aver ceduto con troppa leggerezza Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, intanto, incanta al Psg ed esulta sui social.

Adani interviene sul caso Gasperini-Lookman

Non lo chiama ingrato, ma Daniele Adani non ha parole tenere per Ademola Lookman. L’opinionista della “Domenica Sportiva” ha commentato ieri il caso riguardante la frattura tra il giocatore nigeriano e Gian Piero Gasperini, schierandosi totalmente con l’allenatore dell’Atalanta nonostante sia stato quest’ultimo ad attaccare per primo Lookman, definendolo “il peggior rigorista del mondo” dopo l’errore nel playoff di ritorno di Champions League con il Bruges.

Lookman aveva poi risposto con un post polemico su Instagram e, dopo la vittoria di ieri a Empoli, si è prima rifiutato di rispondere a una domanda sull’argomento ha poi pubblicato un nuovo post relativo alla vicenda.

Polemica con Gasperini, Adani attacca Lookman

“Per me Gasperini è come il Vangelo”, ha dichiarato di Adani aprendo il suo intervento nel programma di RaiSport: una premessa che vale come una presa di posizione. “Lookman viene all’Atalanta e come tanti altri deve tantissimo a Gasperini – ha poi continuato Adani -. Il nigeriano era sempre stato promettente, ma aveva combinato poco o niente in carriera. Se diventa un giocatore da 70 milioni è grazie a Gasperini, così come una sessantina di giocatori in questi anni”.

L’elogio di Adani a Gasperini

Adani ha concluso poi il suo commento ricordando la crescita compiuta dall’Atalanta sotto la gestione Gasperini “Lui ha reso ordinario vedere l’Atalanta a 54 punti – ha affermato l’ex difensore -. Ci sarà un prima e un dopo Gasperini. Con rispetto per il lavoro dei Percassi, ma lo si deve a lui. Anche quest’anno l’Atalanta è a 59 gol, come l’Inter. Di cosa parliamo?”.

Addio Kvaratskhelia, Adani bacchetta il Napoli

Il commentatore di RaiSport non ha preso di mira soltanto Lookman. Nel commentare il k.o. del Napoli a Como, Adani ha evidenziato le colpe del club di Aurelio De Laurentiis che a suo parere si è liberato con troppa superficialità di Kvicha Kvaratskhelia e, soprattutto, non l’ha sostituito.

“Nessuno pensa che Kvara sia quello di due anni fa, ma era ancora il migliore della rosa del Napoli – ha detto Adani -. Se perdi il migliore devi sostituirlo. Altrimenti se ti si infortuna il suo sostituto, Neres, devi cambiare sistema di gioco. Cambia tutto il progetto”.

Kvara si prende il Psg ed esulta sui social

Intanto Kvaratskhelia, dopo qualche difficoltà iniziale, si è preso il Psg. Ieri il 23enne georgiano ha giocato una partita da applausi nel 3-2 ottenuto dai parigini in casa del Lione, mettendo la firma sull’assist del momentaneo 2-0 di Dembelé (dell’ex Inter Hakimi gli altri due gol).

Kvara ha poi esultato sul suo profilo Instagram pubblicando un una sua foto durante la partita: “Vittoria e 3 punti importanti”, ha scritto nella didascalia accompagnata dal motto “Ici c’est Paris”, lo slogan del Psg.