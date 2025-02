Atalanta, Gasperini: rabbia e veleno su Lookman, poi nuove accuse

Il penalty sbagliato sul 3-1 a favore del Brugge ha condannato la Dea. Gasp bacchetta il nigeriano: "Uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto"

La notte da incubo dell’Atalanta in Champions è anche quella dei rimpianti. Già, il rigore sbagliato da Lookman sul 3-1 a favore del Brugge avrebbe potuto cambiare la storia del ritorno dei playoff. Invece, ha condannato la Dea all’eliminazione. Infuriato Gasperini, che non ha digerito neppure la follia di Toloi nel finale di partita.

Atalanta, Lookman fa e disfa: errore fatale

Gettato nella mischia a inizio ripresa dopo aver saltato sei partite per infortunio, Lookman ha risvegliato subito l’Atalanta – sotto di tre reti al termine dei primi 45 minuti – dal torpore, segnando il gol che ha riacceso la fiammella della speranza. Al 61′, però, l’episodio che ha fatto infuriare Gasperini.

Zwayer viene richiamato al monitor per un fallo in area su Cuadrado: è rigore. Sul dischetto si presenta l’eroe della finale di Europa League che sogna di bissare la notte magica di Dublino. Questa volta, però, l’epilogo è diverso. Perché l’attaccante nigeriano si lascia ipnotizzare da uno stratosferico Mignolet. L’operazione rimonta fallisce e a staccare il pass per gli ottavi di Champions League è il Brugge.

Furia Gasperini: Lookman sul banco degli imputati

Nonostante una condizione fisica ancora precaria, Lookman ha avuto un impatto straordinario sul match, e non solo per il gol. Quel rigore sbagliato, però, ha spento ogni ambizione di rimonta. E nel post partita un Gasperini piuttosto stizzito ha bacchettato il Pallone d’Oro africano.

“Non doveva calciarlo, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. Ha una percentuale bassissima, anche in allenamento li sbaglia” ha detto il tecnico di Grugliaco ai microfoni di Sky. “I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, ma sull’entusiasmo del gol ha tirato lui. Non è stato un bel gesto”. Sul mancato impiego dell’ex Leicester dal primo minuto: “Fino a qualche giorno fa faceva perfino fatica a calciare, le cose bisogna conoscerle”.

Gasp condanna anche la follia di Toloi nel finale

Epilogo amarissimo per l’Atalanta, che nel finale ha chiuso in dieci uomini per il rosso diretto a capitan Toloi. Il difensore ha letteralmente perso la testa scagliandosi contro De Cuyper. Un’espulsione che ha macchiato l’euro-percorso di una squadra in grado di tenere testa a Barcellona e Arsenal, mettendo in enorme difficoltà anche i campioni in carica del Real Madrid.

“Non mi è piaciuto. La squadra ha giocato al massimo, sempre con dignità eccezion fatta per l’episodio dell’espulsione di Toloi per cui mi dispiace tanto” ha chiosato Gasp, che, fuori dalle coppe, potrà concentrarsi sul campionato per coltivare il sogno scudetto.