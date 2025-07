Juventus, Gatti rinnova fino al 2030 ma sul web si scatena la contestazione: “Siete come Giuntoli”

Il club ha ufficializzato il prolungamento di contratto del difensore, ma la notizia suscita commenti al vetriolo sui social network

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Federico Gatti e la Juventus hanno rinnovato il proprio legame fino al 2030: la società bianconera ha ufficializzato il rinnovo di contratto (con aumento di ingaggio) del difensore, scatenando però la protesta dei tifosi sui social network.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Gatti

Antonio Conte e il Napoli l’hanno corteggiato per un po’, ma Federico Gatti non ha mai pensato di lasciare la Juventus. E il club, dal canto suo, non ha mai immaginato di privarsi di un centrale che, lentamente, ha scalato le gerarchie interne dello spogliatoio fino a diventare un pilastro della squadra. Logico, dunque, che alla fine arrivasse la notizia del rinnovo di contratto di Gatti: la Juventus lo ha ufficializzato oggi, il difensore resterà in bianconero almeno fino al 2030.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’aumento di ingaggio per Gatti

A Gatti è stato assicurato anche un considerevole aumento di ingaggio: nei prossimi 5 anni il centrale ex Frosinone passerà dagli 1,4 ai 3,1 milioni di euro annui, diventando uno dei giocatori più pagati della Juventus. Un riconoscimento all’attaccamento di Gatti, ma anche al suo rendimento in campo, cresciuto sotto Thiago Motta prima dell’infortunio che ha impedito a Igor Tudor di schierarlo con continuità.

La protesta dei tifosi

Il rinnovo di Gatti, però, non fa felice tutto il mondo bianconero. Basta dare uno sguardo ai commenti alla notizia data dalla Juventus per capire che, tra i tifosi, si augurava che la società investisse diversamente le risorse impiegate per il prolungamento di contratto del difensore. “Un altro miracolato che resterà sul groppone come i vari Rugani, De Sciglio e compagnia a bella. Brava Juve”, il commento durissimo di Francesco su X.

“Rinnovo immeritato per uno che, se non avesse vinto al Superenalotto venendo nella Juventus più scarsa di sempre, giocherebbe in C. Ma a questa tifoseria ormai piacciono sti giocatori senza fondamentali, come lui”, attacca Kalashi. “Errare è umano, perseverare è diabolico. Comolli fa rimpiangere Giuntoli”, scrive Esteban citando l’ex direttore sportivo.

Un aumento non digerito dai tifosi

Molti i tifosi che sottolineano lo stipendio concesso al difensore. “Io mi chiedo come uno possa ancora avere voglia di seguire questo scempio di squadra: 3 milioni a Gatti, bah”, aggiunge Cameron. “Come si fa a partecipare a queste lotterie dove una persona senza alcun merito vince un contratto milionario con una ex grande squadra del calcio italiano?”, domanda ironicamente Luigi. “Completiamo l’opera: un bel rinnovo pure a Kostic e la cessione di Yildiz no? L’andazzo mi sembra quello ormai”, scrive sarcastico Giuventinismo. “Il Napoli recluta De Bruyne, Lang, Lucca, Beukema. Noi prolunghiamo Gatti e reclutiamo Joao Mario, il De Sciglio portoghese”, scrive Tony ricordando la campagna acquisti dei campioni d’Italia.

“Praticamente a Gatti lo stesso stipendio di Yildiz: ma come si fa?”, sottolinea Rocks. “Poi dite che non ci sono soldi per il mercato: e grazie, diamo 3 milioni a Gatti!”, aggiunge sconsolato Angy.