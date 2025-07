Juventus, Comolli punta Joao Mario e Molina e gela il Napoli su Miretti

Resta viva anche l'idea Sancho, che non partirà con il Manchester United per gli Usa. Si valutano anche Piquerez del Palmeiras e Dodo della Fiorentina

Un solo acquisto, quello di Jonathan David a parametro zero, è stato finalizzato finora dalla Juventus in questa sessione di mercato. Ma i movimenti in entrata non sono certo conclusi. La società ha idee chiare sui prossimi innesti, con l’obiettivo di rinforzare l’organico in quattro zone del campo, ovvero un esterno, un centrocampista, un difensore centrale e un attaccante in caso di partenza di Kolo Muani.

Per intervenire, però, sarà prima necessario cedere. Nella lista dei partenti certi figurano Weah e Mbangula, mentre tra i sacrificabili ci sono Douglas Luiz, Perin, Djaló, Rugani, Kostic e Nico Gonzalez. A questi potrebbe aggiungersi anche Alberto Costa, per il quale si valuta una cessione intorno ai 20 milioni.

Costa piace al Porto: possibile scambio con Joao Mario

Proprio su Alberto Costa, valorizzato da Tudor fino a diventare una pedina stabile durante il Mondiale per Club, si stanno aprendo scenari di mercato concreti. Il classe 2003 potrebbe lasciare Torino di fronte a un’offerta congrua, vista l’attenzione di Porto e Sporting Lisbona. Acquistato a gennaio dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni, ora la Juventus potrebbe cederlo per circa 20.

Il Porto, in particolare, avrebbe proposto uno scambio con Joao Mario, terzino destro classe ’99, nazionale portoghese, in grado di giocare anche a sinistra e con caratteristiche più difensive rispetto a Costa. L’operazione prevederebbe anche un conguaglio di 3-4 milioni a favore del club bianconero. Un’idea che certamente intriga la dirigenza bianconera.

Ma attenzione anche allo Sporting Lisbona, club con cui la Juventus è in contatto sin dall’inizio di giugno per Gyokeres, ormai all’Arsenal. Ora, però, nel mirino dei bianconeri è finito Hjulmand. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese ha una clausola da 80 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere fino a 50. La Juve, dal canto suo, punta a scendere sotto i 40 milioni, ma al momento si scontra con la fermezza del club portoghese. Dunque, l’inserimento di Costa nell’affare potrebbe rendere l’operazione più sostenibile.

La Juve valuta Piquerez, Dodo e Molina

Alla Juve, per la fascia sinistra, resta valida l’idea di Joaquin Piquerez del Palmeiras: l’uruguaiano è valutato 15 milioni, ha già aperto al trasferimento ma manca ancora un’offerta formale. Sul fronte esterni resta viva anche la pista Dodo, per il quale la Fiorentina chiede 30 milioni. A destra, come riportato dal Corriere dello Sport, prende quota l’interesse per Nahuel Molina. L’Atlético Madrid lo valuta 25-30 milioni ed è pronto a cederlo dopo l’arrivo di Marc Pubill, quest’ultimo fortemente corteggiato negli ultimi giorni dal Milan.

Per l’argentino, che gradirebbe un ritorno in Serie A, la Juve ha chiesto informazioni e mantiene contatti costanti con l’entourage del giocatore. Non è esclusa l’ipotesi di un prestito o di uno scambio, considerando che a inizio mercato l’Atletico aveva sondato Nico Gonzalez. I presupposti per una trattativa ci sono. Ora sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

La Juve valuta l’affondo per Sancho

Per quanto riguarda il capitolo Sancho, l’inglese è ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United e la sua cessione appare inevitabile. Destinazione da definire, ma la rottura con il club è chiara da tempo e apre concretamente alla possibilità di un trasferimento. La Juventus, se decidesse di affondare, potrebbe assicurarsi l’esterno offensivo alle condizioni già impostate dal classe 2000. Prima, però, serviranno delle uscite: Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, tutti con ingaggi elevati, restano tra i possibili partenti. Sancho, intanto, ha fatto tutto il possibile per avvicinarsi alla maglia bianconera.

Napoli-Miretti, la Juve chiede 20-30 milioni

Altro nome circolato nelle ultime ore è quello di Fabio Miretti. Non considerato incedibile, potrebbe partire davanti a un’offerta convincente. Reduce da una stagione positiva al Genoa, potrebbe non trovare spazio con Tudor vista la folta concorrenza. Il Napoli ha mostrato interesse e sembra in vantaggio rispetto al Bologna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è disposta ad ascoltare proposte tra i 20 e i 30 milioni, ma per ora non ci sono trattative avviate. Tutto verrà valutato più avanti, anche in base agli altri movimenti in uscita.