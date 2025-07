Juventus, il segnale che sblocca Sancho, pronto maxirinnovo per Yildiz: quanto guadagnerà

La cessione di Nico Gonzalez può sbloccare Sancho. Weah verso il Marsiglia, si tratta per Conceiçao e Kolo Muani. Yildiz blindato con ricco rinnovo

Il segnale tanto atteso dalla Juventus è finalmente arrivato. Jadon Sancho ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia bianconera, accettando un ingaggio attorno ai 5.5-6 milioni di euro. Tuttavia, l’operazione resta legata a una condizione imprescindibile: il giocatore vuole una buonuscita dal Manchester United per colmare la differenza rispetto al suo attuale stipendio, non sostenibile per la Juve a causa del tetto salariale. Inoltre, tra entrate e uscite, il mosaico della Vecchia Signora comincia a delinearsi: via Nico Gonzalez e Weah, rilancio per Conceiçao con il Porto, pressing per Kolo Muani e Yildiz blindato.

Nico Gonzalez in uscita: pressing sul mercato arabo

Per far spazio a Sancho, la Juve deve sbloccare una cessione. Il principale indiziato resta Nico Gonzalez, ormai fuori dai piani tecnici di Tudor. I suoi agenti hanno intensificato i contatti con club arabi dopo i sondaggi poco convincenti dalla Premier League. Il tecnico croato ha deciso di puntare su altri elementi, anche a causa dei continui problemi fisici dell’argentino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceiçao, rilancio imminente: si sale verso i 25 milioni

Un altro tassello importante è rappresentato da Francisco Conceiçao. Tudor ha chiesto esplicitamente la conferma del talento portoghese. Dopo un’offerta iniziale da 22 milioni, la Juventus si prepara ad alzare la posta per avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dal Porto.

Il direttore generale Comolli è al lavoro con Jorge Mendes per definire bonus e modalità di pagamento. L’intesa potrebbe arrivare entro pochi giorni, con l’obiettivo di blindare uno dei giocatori più apprezzati dal nuovo allenatore.

Kolo Muani, ritorno possibile: la Juve insiste con il PSG

Altro nome caldo è quello di Randal Kolo Muani. L’ex Eintracht, oggi al PSG, ha ribadito la volontà di trasferirsi a Torino. I bianconeri stanno cercando di ottenere un nuovo prestito oneroso, ma in caso di rifiuto da parte dei parigini, si valuta una formula con obbligo di riscatto.

Attenzione però alla concorrenza del Chelsea, che ha già sondato il terreno con l’entourage del giocatore. Kolo Muani, al momento, continua a preferire la Juve.

Weah al Marsiglia: accordo vicino, Rabiot protagonista

Anche Timothy Weah è pronto a salutare la Vecchia Signora. L’attaccante statunitense ha accettato l’offerta del Marsiglia, spinto anche dal connazionale e amico Adrien Rabiot. Il trasferimento si aggira intorno ai 15 milioni di euro, con le due società al lavoro per chiudere i dettagli.

Yildiz rinnova: simbolo e asset del futuro bianconero

Kenan Yildiz sarà sempre più al centro del progetto Juventus. Dopo la prima stagione da professionista chiusa con 12 gol e 9 assist, il talento turco è pronto a firmare un nuovo contratto fino al 2030, con opzione per un ulteriore anno.

Il nuovo ingaggio partirà da 3,5 milioni di euro, con possibilità di salire a 4 grazie ai bonus. Tudor intende schierarlo in posizione centrale, nei due trequartisti dietro la punta, per esaltare le sue qualità. Il Bayern Monaco osserva, ma la Juve ora fa muro: Yildiz vale almeno 100 milioni. Almeno per questa estate, il gioiellino turco è considerato incedibile. Prima andranno risolti altri dossier più spinosi, come quelli di Vlahovic e Douglas Luiz, entrambi con ingaggi pesanti ma rendimento altalenante.

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus