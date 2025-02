Pagelle Atalanta-Brugge 1-3: Lookman croce e delizia, Retegui e De Ketelaere deludono, Toloi perde la testa

Top e flop della partita Atalanta-Brugge, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League: dopo il Milan, anche la Dea eliminata. Incubo difesa: Toloi si fa espellere

Il martedì nero delle italiane. Dopo il Milan, anche l’Atalanta saluta la Champions League. La squadra di Gasperini crolla in casa col Brugge nel ritorno dei playoff: a fine primo tempo era già sotto di reti. Nella ripresa il ritorno di Lookman dà una scossa alla Dea: il nigeriano segna subito, ma poi sbaglia un rigore. Zappacosta il migliore, disastrosi Kolasinac e Toloi.

Atalanta, avvio da incubo: Brugge subito avanti

Dopo il ko dell’andata (2-1 tra le polemiche), neppure nel peggiore degli incubi l’Atalanta poteva immaginare di ritrovarsi sotto in casa dopo soli 3′. Eppure è andata proprio così: Vanaken sfrutta il mal posizionamento della difesa orobica per verticalizzare per Jutgla, lo spagnolo appoggia con astuzia sul giovane Talbi che batte Carnesecchi con un preciso diagonale.

Al 17′ i nerazzurri trovano il gol del pareggio. Assist di Cuadrado dalla destra e tap in di Retegui, ma il capocannoniere della Serie A è in fuorigioco, per cui la rete è annullata.

Disastro nerazzurro: 0-3 all’intervallo

Poco prima della mezz’ora il Brugge raddoppia: azione fantastica di Jashari che salta Ederson e Toloi, poi serve Tzolis sul cui tiro Carnesecchi si esalta. Il pallone respinto dal portiere dell’Atalanta, però, finisce sui piedi di Talbi, che a 19 anni si regala una doppietta in Champions League da sogno.

Nel finale del primo tempo succede di tutto: palo di Zappacosta, poi miracolo di Mignolet su Pasalic e salvataggio sulla linea di Mechele su tiro a botta sicura di Cuadrado. I belgi ripartono in contropiede e Jutgla cala il tris con un tiro potente da fuori.

Torna Lookman: subito gol e rigore sbagliato

Gasperini cambia subito: fuori Pasalic, dentro Lookman, che torna dopo aver saltato sei partite. Il nigeriano timbra subito il cartellino su assist di Zappacosta. Subito dopo palo clamoroso di Ederson, Lookman segna di nuovo ma questa volta col braccio.

Scatta, però, un lungo check per un contatto precedente in area su Cuadrado: Zwayer assegna il rigore. Lookman s’incarica della battuta ma si lascia ipnotizzare da Mignolet: che occasione sprecata. L’assalto finale non sortisce, anzi Toloi perde la testa e si fa espellere. Dopo il Milan, fermato sul pareggio a San Siro dal Feyenoord, anche l’Atalanta è eliminata dalla Champions.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 5,5: Tradito dai compagni di squadra, il portiere non riesce a opporsi agli indemoniati attaccanti del Brugge.

Tradito dai compagni di squadra, il portiere non riesce a opporsi agli indemoniati attaccanti del Brugge. Toloi 4: Gasperini preferisce il veterano Toloi al nuovo acquisto Posch. Mossa che si rivela decisamente sbagliata: l’italo-brasiliano, che ha giocato pochissimo in questa stagione, ha troppa ruggine da smaltire e annaspa. Nel finale perde la testa e si fa espellere: una pessima figura per il capitano dell’Atalanta.

Gasperini preferisce il veterano Toloi al nuovo acquisto Posch. Mossa che si rivela decisamente sbagliata: l’italo-brasiliano, che ha giocato pochissimo in questa stagione, ha troppa ruggine da smaltire e annaspa. Nel finale perde la testa e si fa espellere: una pessima figura per il capitano dell’Atalanta. Djimsiti 5,5: Nel primo tempo male come tutti i colleghi di reparto.

Nel primo tempo male come tutti i colleghi di reparto. Kolasinac 4,5: Dopo 2′ sfiora il vantaggio di testa, ma 60 secondi dopo non è ben posizionato e l’Atalanta va sotto. Prende pure un giallo pesante e ingenuo a inizio partita: Gasperini s’infuria (dal 77′ Posch : sv).

Dopo 2′ sfiora il vantaggio di testa, ma 60 secondi dopo non è ben posizionato e l’Atalanta va sotto. Prende pure un giallo pesante e ingenuo a inizio partita: Gasperini s’infuria (dal 77′ : sv). Cuadrado 6: Ha il merito di procurarsi il rigore poi sprecato da Lookman. Ma c’è una macchia che incide non poco sul giudizio finale: la ripartenza dell’1-0 del Brugge nasce da una sua palla persa (dal 75′ Bellanova : sv).

Ha il merito di procurarsi il rigore poi sprecato da Lookman. Ma c’è una macchia che incide non poco sul giudizio finale: la ripartenza dell’1-0 del Brugge nasce da una sua palla persa (dal 75′ : sv). De Roon 5: In bambola nell’azione del gol di Talbi. E mai capace di farsi valere in mezzo al campo.

In bambola nell’azione del gol di Talbi. E mai capace di farsi valere in mezzo al campo. Ederson 5: Anche il brasiliano, che di solito è una garanzia, finisce per essere travolto dalla furia degli avversari. Si divora un gol fatto centrando il palo da pochi passi (dall’83’ Brescianini : sv).

Anche il brasiliano, che di solito è una garanzia, finisce per essere travolto dalla furia degli avversari. Si divora un gol fatto centrando il palo da pochi passi (dall’83’ : sv). Zappacosta 6,5: Il migliore dei suoi. Sfiora un gol che sarebbe stato pesantissimo: Mignolet e il palo si oppongono. Poi serve l’assist per il 3-1 di Lookman.

Il migliore dei suoi. Sfiora un gol che sarebbe stato pesantissimo: Mignolet e il palo si oppongono. Poi serve l’assist per il 3-1 di Lookman. Pasalic 5: Gioca a nascondino, l’ex Milan. Non tiene il passo dei ragazzi terribili di Hayen (dal 46′ Lookman 6: Entra e segna dopo una manciata di secondi. Ma poi sbaglia un rigore. Quando si dice croce e delizia).

Gioca a nascondino, l’ex Milan. Non tiene il passo dei ragazzi terribili di Hayen (dal 46′ Entra e segna dopo una manciata di secondi. Ma poi sbaglia un rigore. Quando si dice croce e delizia). De Ketelaere 5: Scompare nella notte più importante e proprio contro la sua ex squadra.

Scompare nella notte più importante e proprio contro la sua ex squadra. Retegui 5: Un gol in fuorigioco, poi il nulla cosmico (dal 75′ Samardzic: sv).

Top e flop del Brugge