Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Champions League!23:02

90'+7' TRIPLICE FISCHIO! Delusione Atalanta, agli ottavi ci va il Brugge!22:58

90'+4' De Roon allunga di testa verso De Ketelaere, l'ex Milan commette fallo sul connazionale Mignolet22:54

90'+3' Ripartenza dell'Atalanta, si chiude il Brugge22:53

90' Sette minuti di recupero22:51

89' Si affievoliscono le speranze della squadra di Gasperini22:50

87' Anche Nilsson viene ammonito, quattro in totale in cartellini dopo il parapiglia che si è acceso22:49

87' Giallo anche per De Roon22:48

87' Viene ammonito anche lo stesso De Cuyper22:47

87' ESPULSO TOLOI! Brutta reazione ai danni di De Cuyper22:47

86' Terzo cambio nel Brugge: esce Jutgla, entra Nilsson22:46

83' Quinto e ultimo cambio nell'Atalanta: esce Ederson, entra Brescianini22:42

80' Ammonito Djimsiti, duro fallo su Jutgla22:40

78' Cross basso e forte di Lookman, De Ketelaere viene anticipato all'ultimo da Mechele22:38

77' Quarto cambio nell'Atalanta: esce Kolasinac, entra Posch22:37

75' Terzo cambio nell'Atalanta: esce Retegui, entra Samardžić22:35

75' Secondo cambio nell'Atalanta: esce Cuadrado, entra Bellanova22:35

75' Secondo cambio nel Brugge: esce Tzolis, entra Nielsen22:35

73' Ancora pericolosa l'Atalanta! Sugli sviluppi di un corner, Kolasinac gira verso porta trovando un ancora attento Mignolet22:33

72' Ci provano prima Retegui e poi Zappacosta, in entrambe le circostanze ribatte la difesa del Brugge22:33

70' LOOKMAN! Altra fiammata del colombiano, tiro da fuori respinto in tuffo da Mignolet!22:31

68' Monopolio dell'Atalanta in questo secondo tempo, si limita a difendersi il Brugge22:29

64' ANCORA ATALANTA! Tiro di Lookman respinto, Retegui raccoglie la sfera e calcia sul primo palo. Respinge con i piedi Mignolet22:25

62' Brutto rigore quello calciato dal numero 11 dell'Atalanta22:22

61' SBAGLIA LOOKMAN! Mignolet intuisce e respinge il tiro dell'attaccante della Dea!22:21

60' Viene ammonito Tzolis22:20

59' RIGORE PER L'ATALANTA! È fallo sul colombiano, l'Atalanta ha l'occasione per rientrare in partita!22:20

58' ZWAYER AL VAR! L'arbitro va al monitor a visionare l'intervento su Cuadrado!22:19

57' Check in corso, sotto la lente del Var un intervento su Cuadrado sull'occasione precedente22:18

56' OCCASIONE ATALANTA! Cross di Zappacosta, Cuadrado tocca ed Ederson da dentro l'area piccola colpisce clamorosamente il palo! Lookman insacca sulla respinta ma il pallone gli era carambolato sulla mano!22:17

54' Primo cambio nel Brugge: esce Talbi, entra Siquet22:14

50' Ci crede adesso l'Atalanta, il gol in avvio di ripresa ha dato nuova linfa alla squadra di Gasperini22:11

46' GOL! ATALANTA-Brugge 1-3! Rete di Lookman! Impatto immediato del nuovo entrato, che piazza alle spalle di Mignolet il cross basso di Zappacosta!



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman22:07

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!22:05

46' Primo cambio Atalanta: esce Pasalic, entra Lookman22:05

È un disastro il primo tempo dell'Atalanta. La Dea viene colpita a freddo dalla rete di Talbi e accusa il colpo, subendo il raddoppio a firma ancora dell'esterno dei belgi. La squadra di Gasperini aumenta i giri del motore e nel finale sfiora il gol con il palo colpito prima da Zappacosta e poi con il tentativo di Cuadrado salvato sulla linea da Mechele, ma sul capovolgimento di fronte il Jutgla sigla il 3-0 mettendo una mezza ipoteca sulla qualificazione22:08

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Atalanta sotto di tre reti contro il Brugge!21:50

45'+3' GOL! Atalanta-BRUGGE 0-3! Rete di Jutgla! Dopo il doppio palo della Dea, ripartenza spietata del Brugge che trova la terza rete con il gran tiro in controbalzo dal limite di Jutgla che buca ancora Carnesecchi!21:51

45'+3' DOPPIA CLAMOROSA OCCASIONE PER L'ATALANTA! Zappacosta colpisce il palo sull'assist di Ederson, Mignolet respinge il successivo tentativo e poi ci prova Cuadrado ma anche in questo caso si salva il Brugge grazie all'intervento sulla linea di Mechele!22:07

45'+2' ZAPPACOSTA! Colpo di testa sul cross di Cuadrado, para Mignolet!21:47

45'+1' Tiro di De Roon dal limite, il pallone sbatte sul muro del Brugge21:46

45' Tre minuti di recupero21:46

44' OCCASIONE BRUGGE! Ripartenza condotta da Jutgla che arriva in area, converge e sfiora il palo con il mancino!21:45

43' Tentativo di Onyedika dalla distanza, soluzione velleitaria e palla sul fondo21:44

40' Ci prova di testa Cuadrado, nessun problema per Mignolet21:41

37' PASALIC! Ottimo inserimento sul cross di Zappacosta, tiro centrale bloccato da Mignolet21:38

36' Cartellino giallo per Onyedika, trattenuta su Retegui21:36

35' Sprinta Zappacosta arrivando in area dopo un sombrero, interviene Mignolet a chiudere21:35

29' Jutgla sfiora il palo dalla distanza, l'attaccante del Brugge era però in posizione irregolare21:30

27' GOL! Atalanta-BRUGGE 0-2! Doppietta di Talbi! Grandissimo numero di Jashari che appoggia al centro per Tzolis, Carnesecchi si supera con un grande intervento ma non può nulla sul tap in di Talbi. Adesso è durissima per la Dea21:29

26' Ripartenza pericolosa del Brugge, Jutgla in area viene chiuso da Toloi21:26

23' Altro cross tentato da Zappacosta, Mignolet in uscita alta anticipa Pasalic e fa sua la sfera21:24

21' Punta l'area Cuadrado, il suo cross teso al centro viene respinto da Onyedika21:22

19' Ancora pericolosa la Dea! Gran giocata di De Ketelaere che imbuca verso Ederson, il brasiliano viene chiuso da Mignolet in uscita21:20

17' ANNULLATO IL PAREGGIO DELL'ATALANTA! Cross di Cuadrado dalla destra, grande inserimento di Retegui che colpisce al volo e insacca! Zwayer però ravvisa subito la posizione irregolare dell'ex Genoa21:18

15' RETEGUI! Ci prova di prima intenzione sul cross basso di Zappacosta, palla fuori non di molto21:15

14' È molto alta la linea di pressione del Brugge, fatica a far partire l'azione l'Atalanta21:15

11' Ammonito Kolašinac, fallo di mano che ferma una promettente azione del Brugge seconco Zwayer21:12

8' Cross dalla sinistra di Zappacosta, il laterale nerazzurro sbaglia completamente la misura e manda il pallone direttamente sul fondo21:09

6' Ancora da calcio d'angolo l'Atalanta: Djimsiti spizza sul primo palo, Retegui non arriva alla deviazione21:07

4' Avvio scioccante per la Dea, adesso servono due reti alla squadra di Gasperini per portare la sfida ai supplementari21:05

3' GOL! Atalanta-BRUGGE 0-1! Rete di Chemsdine Talbi! Vaneken verticalizza per Jutgla, il quale al limite dell'area allarga verso Talbi che in diagonale batte Carnesecchi!21:04

2' Subito in avanti l'Atalanta, Kolasinac stacca dalla bandierina e manda di poco lato21:03

SI PARTE! È iniziata Atalanta-Brugge!21:02

Le scelte di Hayen: davanti a Mignolet, la difesa a quattro è composta da Seys, Mechele, Ordonez e De Cuyper. Onyedika e Jashari in mediana, mentre alle spalle dell'unica punta Jutgla agiranno Tzolis, Vanaken e Talbi20:07

Le scelte di Gasperini: ritornano Carnesecchi e Kolasinac nell'undici titolare della Dea, che ha perso per infortunio Hien. Completano allora la retroguardia Toloi e Djimsiti. Sugli esterni agiranno Cuadrado e Zappacosta, mentre De Roon ed Ederson formano la coppia di centrocampo. Davanti gioca Pasalic a supporto di De Ketelaere e Retegui20:04

FORMAZIONE UFFICIALE BRUGGE: gli ospiti si presentano con un 4-2-3-1: Mignolet - Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper - Onyedika, Jashari - Tzolis, Vanaken, Talbi - Jutgla20:05

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la Dea si schiera con un 3-4-1-2: Carnesecchi - Toloi, Djimsiti, Kolasinac - Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic - De Ketelaere, Retegui20:02

La direzione di gara è affidata all'esperto Felix Zwayer, fischietto di nazionalità tedesca. I suoi assistenti Kempter e Dietz, il quarto ufficiale è Badstubner. Al Var invece ci sono Dankert e Borosak19:11

Grandi polemiche all'andata proprio per il penalty che ha deciso la sfida, fischiato per una leggera sbracciata di Hien mentre prendeva posizione sul diretto avversario. Un contatto obiettivamente minimo per concedere la massima punizione18:58

Missione rimonta per l'Atalanta, sconfitta all'andata in Belgio. La Dea aveva inizialmente replicato con Pasalic al vantaggio di Jutgla, nel finale è arrivata la beffa con il calcio di rigore trasformato da Nilsson in pieno recupero18:54

Benvenuti alla diretta di Atalanta-Brugge, gara valida per il ritorno dei play off di Champions League!18:52

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp