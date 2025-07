Tyson Fury torna sul ring: rivincita con Usyk, ma la trilogia scatena la polemica. I fan: "Fermati, vogliamo Joshua"

Tyson Fury torna sui propri passi e annuncia il ritorno sul ring per chiudere la trilogia contro Oleksandr Usyk. Ecco quando si terrà l'incontro, che però non scalda gli appassionati, che invocano invece il dream match contro Anthony Joshua

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Eravamo rimasti al ritiro dal pugilato da parte di Tyson Fury, sancito lo scorso gennaio. E invece nelle ultime ore prima è stato vagheggiato un clamoroso ritorno, e poi questa possibilità di rimettere piede sul ring da parte del Gipsy King è diventata realtà. Con una posta in palio decisamente alta, ovvero la trilogia con Oleksandr Usyk e sullo sfondo l’ipotesi un match che farà la gioia degli appassionati, quello contro Anthony Joshua.

Le due sconfitte contro Usyk e il ritorno sul ring di Fury

Fury ha anzitutto annunciato urbi e orbi via Instagram la conferma della rivincita contro il pugile ucraino che lo aveva già battuto nei precedenti due incontri: il primo avvenuto il 18 maggio 2024 a Riad, dove il britannico lasciò sul campo le sue cinture, con Usyk che si laureò campione lineare prendendosi anche il titolo WBC appartenente al rivale. Il copione poi si ripeté il 21 dicembre dello stesso anno, e sempre in Arabia Saudita.

Il Gipsy King evidentemente aveva il dente avvelenato, o semplicemente come direbbero gli anglosassoni follow the money: sta di fatto che il prossimo 18 aprile 2026 allo stadio di Wembley ci sarà il terzo atto dello scontro tra Fury e Usyk.

L’annuncio dell’evento londinese è stato preceduto dalle anticipazioni fornite da Turki Alalshikh, a capo della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita e al tempo stesso proprietario della prestigiosa e influente rivista The Ring.

Fury vuole vendicare i suoi match contro Usyk, ma non esclude Joshua

In seguito lo stesso Fury, incontrando i giornalisti di tutto il mondo per il lancio delle iniziative della controversa federazione IBA (quella di Umar Kremlev, uomo di fiducia del dittatore Putin), aveva spiegato che il suo interesse principale è quello di sfidare ancora una volta il campione dei massimi ucraino perché vuole la sua “vendetta” e una vittoria che sia “equa”, adombrando il sospetto che nei precedenti due match non ci sia stato un trattamento di disparità rispetto al rivale.

Al tempo stesso, il britannico ha aperto alla possibilità di affrontare Anthony Joshua in un dream match da molti desiderato (“Batterebbe ogni record e riempirebbe Wembley in un’ora”, ha detto Fury), ma solo in caso saltasse la trilogia contro Usyk. “È un match che penso potrà sicuramente svolgersi qualora decidessi di tornare e se ci fosse l’accordo giusto”.

E dall’entourage di Usyk arriva l’apertura

ESPN ha sentito il capofila dell’entourage di Usyk, Sergey Lapin, che ha aperto effettivamente alla trilogia, sebbene il suo assistito sia concentrato per il match del prossimo 19 luglio a Wembley contro Daniel Dubois: un incontro che mette in palio tutte le cinture della boxe mondiale nei massimi.

“L’idea di un terzo incontro contro Tyson Fury è una possibilità sul tavolo tra i nostri rispettivi team fin dal loro secondo incontro”, ha ammesso Lapin. “Ma in questo momento, sia Oleksandr Usyk che il nostro team siamo completamente concentrati sul prossimo incontro con Dubois e sul raggiungimento dello storico obiettivo di diventare tre volte campione del mondo indiscusso. Come avrete probabilmente notato, stiamo mettendo al centro della nostra strategia la massima concentrazione e impegno. Quando questo obiettivo sarà raggiunto e la situazione sarà più rilassata, saremo pronti per la sfida successiva”.

Ma fan e appassionati criticano la trilogia: “Non ha senso, affronta Joshua”

Eppure il terzo atto Usyk-Fury non scalda più di tanto gli animi di fan e tifosi. In calce all’annuncio su Instagram della trilogia da parte del britannico sono comparsi non pochi commenti di delusione e critica. “Il combattimento che nessuno vorrebbe vedere”, “Perché se hai perso 2 volte”, scrive un utente rivolgendosi direttamente all’ex campione.

E ancora: “Avrei capito se fosse stato 1-1, ma non è così, no?“, “Fermati Tyson, nessuno vuole vedere questo match, hai già perso due volte“, “Tyson ha perso ogni credibilità ed è crollato”, “Le trilogie dovrebbero essere realizzate solo se i primi due combattimenti lasciano spazio a domande a cui dare risposta. Tutte le domande hanno già trovato risposta”.

Tanti perciò richiedono a gran voce l’incrocio delle ostilità contro Joshua: “Combatti subito contro AJ. A nessuno importa di aspettare quasi un anno per un incontro già visto due volte”, “Combatti contro AJ, per favore. Nessuno vuole vederti perdere di nuovo contro Usyk“, “Con tutto il rispetto, nessun interesse campione! Siamo 2-0. Preferiremmo vederti fare un grande showdown con AJ allo stadio di Wembley davanti a oltre 90.000 persone”