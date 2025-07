Juventus: Tacchinardi attacca Tudor, Panucci se la prende con Vlahovic

L'ex centrocampista bianconero ha messo in discussione le scelte del tecnico croato dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club contro il Real Madrid: nel mirino anche Vlahovic.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

È il giorno dei rimpianti e delle riflessioni in casa Juventus, all’indomani della sconfitta contro il Real Madrid e dell’eliminazione dal Mondiale per Club. Nell’immediato dopo gara, nel salotto sportivo di Mediaset, Alessio Tacchinardi e Christian Panucci non hanno certo risparmiato la squadra di Igor Tudor, mettendo fortemente in discussione le scelte dell’allenatore croato. Nel mirino anche Dusan Vlahovic, rimasto in panchina per tutta la partita.

Tacchinardi attacca Tudor dopo l’eliminazione della Juve dal Mondiale per Club

Il giorno dopo fa ancora più male. La Juve e Igor Tudor sul banco degli imputati, al di là del ko di misura maturato con il Real Madrid. Il problema è in prospettiva. I bianconeri, che avevano illuso i più con le roboanti vittorie contro modeste avversarie del calibro di Al Ain e Wydad Casablanca, sono chiamati nuovamente ad azzerare tutto, con la consapevolezza che non sarà facile ricostruire e tornare a vincere. Poche, davvero, le certezze da cui ripartire. Tanti, invece, i punti interrogativi, a partire dall’allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dall’integralismo di Tudor alle scelte di formazione, fino alle sostituzioni che continuano a far discutere. Quella di Yildiz, rilevato da uno scialbo Koopmeiners, su tutte. E poi il caso Vlahovic. In tal senso, su Canale 5, Alessio Tacchinardi non ha usato mezzi termini, pur conoscendo benissimo l’ex compagno Tudor: “Oggi Vlahovic è rimasto in panchina e forse io l’avrei messo dentro negli ultimi minuti. Il problema è che Tudor non ha mai un piano B – ha tuonato –. Perché non ha provato le due punte negli ultimi dieci minuti? Magari avrebbe creato qualche difficoltà al Real Madrid”.

Panucci duro con Vlahovic: “Si muove sempre male, non è mai determinante”

Su Canale 5, è poi toccato a Christian Panucci, mai banale nelle sue dichiarazioni. Riflettori puntati sempre su Dusan Vlahovic, attaccante che ai tempi della Fiorentina aveva attirato su di sé le attenzioni di tante big europei. Oggi, però, è chiaramente un pesce fuor d’acqua in questa Juventus.

“A me Dusan piace – ha ribadito Panucci – però io lo guardo spesso e c’è da dire che lui si muove sempre male. Non so se è un problema di posizione in campo ma ogni volta che si muove in attacco o fuori dalla porta, verso la bandierina, lui non è mai determinante – ha ribadito l’ex difensore di Roma e Inter –. Non è quel giocatore che possa fare più di Kolo Muani, secondo me”.

Andrea Ranocchia allontana Vlahovic: “Questa Juve non è fatta per il suo stile di gioco”

Nel giorno della chiusura dell’affare Jonathan David, Dusan Vlahovic si allontana ulteriormente dalla Juventus. Non solo una questione contrattuale, ma anche caratteristiche che sembrano non sposarsi nel migliore dei modi con il sistema di gioco e le idee di Igor Tudor, confermato sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione.

È di questo avviso Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, oggi opinionista Mediaset al fianco di Tacchinardi e Panucci: “Questa Juve non è fatta per lo stile di gioco di Vlahovic – ha detto con chiarezza –. A me piace come attaccante ma purtroppo è sempre discontinuo e poco incisivo”.